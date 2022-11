David Warner Aus vs ENG Match: डेविड वॉर्नर ने दिया बच्चों को अनमोल गिफ्ट, सेंचुरी मारकर जीता फैन्स का दिल

David Warner Aus vs ENG Match: ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली. इसका आखिरी मैच मंगलवार (22 नवंबर) को मेलबर्न में खेला गया. इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए ओपनर डेविड वॉर्नर और ट्रेविस हेड ने शतकीय पारी खेली.

हेड और वॉर्नर ने 269 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी भी की. यह मेलबर्न ग्राउंड पर सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप भी है. मैच में वॉर्नर ने 102 गेंदों पर 106 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. जबकि हेड ने 130 गेंदों पर 152 रन बनाए. इस पारी के बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बारिश से बाधित मैच के 48 ओवर में 5 विकेट पर 355 रन बनाए.

चूंकि 48 ओवरों का खेल होना था, ऐसे में इंग्लैंड को डीएलएस मेथड 364 रनों का पुनर्निर्धारित टारगेट मिला. लेकिन इंग्लिश बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉफ रहे और इंग्लिश टीम 31.4 ओवर में 144 रन पर ही ढेर हो गई. नतीजतन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 221 रनों से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड का 3-0 से सफाया कर दिया.

A record-breaking stand at the iconic @MCG ! #AUSvENG pic.twitter.com/FDPwAf1BOx

वॉर्नर ने इस तरह जीता बच्चों का दिल

मैच में वॉर्नर ने पहले सेंचुरी लगाकर फैन्स का दिल जीता, फिर आउट होने के बाद पवेलियन में लौटने के दौरान स्टैंड में बैठे बच्चों को अनमोल गिफ्ट देकर उनका भी दिल जीत लिया. दरअसल, वॉर्नर ने पवेलियन लौटने के दौरान अपने ग्लव्स बच्चों को गिफ्ट में दे दिए. इन ग्लव्स को एक बच्चे ने कैच कर लिया और दौड़कर अपनी फैमिली के पास पहुंचकर यह खुशखबरी सुनाई.

These kids can't believe their luck! ✨#AUSvENG | @davidwarner31 pic.twitter.com/t2Qqhu3GNR