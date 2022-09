एशिया कप: भारतीय फैन्स के साथ बदसलूकी, नहीं देखने दिया फाइनल, धक्के देकर निकाला

एशिया कप-2022 के फाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच भिड़ंत हुई. दुबई स्टेडियम में यह मुकाबला खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की. टीम इंडिया खराब प्रदर्शन के कारण सुपर-4 स्टेज से ही बाहर हो गई थी. इस बीच फाइनल में भारतीय फैन्स के साथ बुरे बर्ताव की खबर सामने आई है, जहां भारतीय जर्सी पहने हुए लोगों को स्टेडियम में नहीं घुसने दिया.

भारतीय क्रिकेट की फैन आर्मी ‘The Bharat Army’ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दुबई स्टेडियम के बाहर से वीडियो जारी किया है. वीडियो में भारतीय फैन्स बता रहे हैं कि हम दुबई स्टेडियम के बाहर हैं, हम भारतीय जर्सी पहने हुए थे इसलिए हमें अंदर नहीं घुसने दिया. क्या ऐसा था कि श्रीलंका-पाकिस्तान के फैन्स को ही एंट्री देनी थी?

एक फैन ने कहा कि पुलिसवाले हमें धक्के मारकर निकाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं इंडिया आउट. हमें कहा गया कि अगर आपको अंदर आना है तो श्रीलंका या पाकिस्तान की जर्सी पहनकर आओ. जिसपर वीडियो में फैन ने कहा कि हम कोई और जर्सी क्यों पहनें.

The @icc & @ACCMedia1 we urge you to investigate as our members travelled all they way from India to watch the #AsiaCup2022 and have been told they can’t enter the stadium by local officials and the police! Absolutely shocking treatment!#BharatArmy #PAKvSL