सेलेक्टर्स ने तोड़ा था इस खिलाड़ी का दिल... अब IPL में कर रहा विरोधी खिलाड़ियों को चित

आईपीएल 2021 के 48वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को 6 रनों से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली. आरसीबी की इस जीत में लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल की अहम भूमिका रही, जिन्होंने 4 ओवरों में 29 रन देकर 3 विकेट चटकाए. राजस्थान रॉयल्स (RR) और मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ आरसीबी के पिछले मुकाबलों में भी चहल ने घातक गेंदबाजी की थी.

चहल ने भारत में आयोजित आईपीएल के पहले चरण के 7 मैचों में 47.50 की औसत महज 4 विकेट हासिल किए थे. लेकिन आईपीएल के दूसरे चरण में वह अब तक 5 मैचों में 10.70 की औसत से 10 विकेट चटका चुके हैं.

गौरतलब है कि चहल‌ को टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है. लेकिन उन्होंने यूएई लेग में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को करारा जवाब दे दिया है. ऐसे में टी20 विश्व कप में चहल यूएई की इन पिचों पर खतरनाक साबित हो सकते थे.

