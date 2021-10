IPL: दिनेश कार्तिक ने चौका लगाकर KKR को जिताया, प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद जिंदा

KKR vs SRH: आईपीएल 2021 में रविवार को डबल हेडर मुकाबला हुआ, कोलकाता और हैदराबाद के बीच खेले गए मैच में KKR की जीत हुई है. रविवार शाम को खेले गए इस मुकाबले में हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 115 रन बनाए थे, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स को भी इस स्कोर को पाने में मशक्कत करनी पड़ी.



कोलकाता ने आखिरी ओवर में जीत हासिल की और 6 विकेट से हैदराबाद को हराया. इसी के साथ उसके अब 12 प्वाइंट्स हो गए हैं, जिसके साथ उसके प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी जिंदा बची हैं.

