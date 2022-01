Ashes 2021, Usman Khawaja: शतक लगाकर इस कंगारू बल्लेबाज ने की जोरदार वापसी, ढाई साल बाद दिखा जलवा

चौथे एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के लिए उस्मान ख्वाजा ने शतक जड़कर जोरदार वापसी की है. 35 साल के ख्वाजा ने इंग्लैंड के खिलाफ सिडनी टेस्ट की पहली पारी में शतकीय प्रहार किया. पहले दिन का खेल बारिश की वजह से काफी देर तक रुका रहा था. उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ (67) ने 115 रनों की साझेदारी की, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 400 के पार हो गया.

चौथे टेस्ट के पहले दिन सिर्फ 46 ओवरों का ही खेल हो पाया था. ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन स्टंप्स तक 3 विकेट खोकर 126 रन बना लिए थे. दूसरे दिन उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ की साझेदारी को स्टुअर्ट ब्रॉड ने तोड़ा. ढाई साल बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट खेल रहे ख्वाजा ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर छोटी साझेदारियां करते हुए टेस्ट क्रिकेट में अपना 9वां शतक जड़ दिया. ख्वाजा 137 रन बनाकर पवेलियन लौटे. स्टुअर्ट ब्रॉड ने उन्हें बोल्ड किया. ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी 416/8 के स्कोर पर घोषित कर दी.

