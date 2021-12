Ashes 2021: ‘12 दिन के भीतर एशेज हारना शर्मनाक...’, छलका इंग्लैंड के दिग्गजों का दर्द

Michael Vaughan and Ian Botham: पूर्व कप्तान माइकल वॉन और इयान बॉथम मौजूदा एशेज सीरीज में इंग्लैंड के आसानी से घुटने टेक देने के कारण शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन पहले ही सत्र में इंग्लैंड को दूसरी पारी में 68 रनों पर आउट करके एक पारी और 14 रनों से जीत दर्ज की.

ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 3-0 की विजयी बढ़त बना ली है. एशेज के इतिहास में किसी भी टीम के सबसे तेजी से सीरीज जीतने का यह रिकॉर्ड है. वॉन ने कहा कि अगर जो रूट की अगुवाई वाली टीम 2023 में अपनी धरती पर भी हार जाती है तो उन्हें हैरानी नहीं होगी.

