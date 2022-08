Arshdeep Singh: ये सरदार ‘असरदार’ है... हार में भी कैसे हीरो बनकर निकले अर्शदीप सिंह, WC का टिकट पक्का?

वेस्टइंडीज़ के खिलाफ सोमवार देर रात को खेले गए दूसरे टी-20 मुकाबले में टीम इंडिया की हार हुई. भारतीय टीम की बल्लेबाजी यहां बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई और उसके बाद बॉलर्स ने मैच फंसाया लेकिन जिता नहीं सके. लेकिन इसके बावजूद एक बॉलर की जमकर तारीफ हो रही है, वो हैं टीम इंडिया के युवा तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह.

23 साल के अर्शदीप सिंह ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में 4 ओवर फेंके और सिर्फ 26 रन दिए. इसमें सबसे खास वेस्टइंडीज़ की पारी का 19वां ओवर रहा, जिसमें अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 6 रन दिए और एक विकेट भी लिया. यहां पर टीम इंडिया के लिए जीत की उम्मीद बन गई थी, लेकिन अंत में आवेश खान 10 रन बचा नहीं सके.

दरअसल, भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 138 का स्कोर बनाया था. वेस्टइंडीज़ को इस लक्ष्य का पीछा करते हुए तेज़ शुरुआत मिली, लेकिन अंत में उनकी टीम थोड़ा लड़खड़ाई. आखिरी दो ओवर में वेस्टइंडीज़ को 16 रनों की जरूरत थी, तब कप्तान रोहित शर्मा ने अर्शदीप सिंह को बॉल थमाई.

