Ind Vs Sa 1st T20: 19वें ओवर में भारत ने फिर लुटवाए रन, फैन्स को याद आ गए भुवनेश्वर कुमार

टीम इंडिया ने तिरुवनन्तपुरम में खेले गए पहले टी-20 मैच साउथ अफ्रीका को चारों खाने चित कर दिया. भारतीय बॉलर्स ने यहां कमाल की बॉलिंग करते हुए साउथ अफ्रीका को 106 के स्कोर पर ही रोक लिया. 20 ओवर में 8 विकेट खोकर साउथ अफ्रीका सिर्फ 106 रन ही बना पाई. लेकिन इतने लो स्कोरिंग मैच में भी एक ओवर ऐसा रहा, जिसमें जमकर रन लुटे.



साउथ अफ्रीका ने अपनी पारी के 19वें ओवर में 17 रन बनाए. भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने यह ओवर डाला, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का लगा. पिछले कुछ मैच में डेथ ओवर्स में भारतीय बॉलर्स का खराब प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसका असर यहां भी दिखा.



साउथ अफ्रीका की पारी का 19वां ओवर: 4, 6, 1, 1, 4, 1, (बॉलर: अर्शदीप सिंह)

क्लिक करें: अर्शदीप ने 1 ओवर में दिए 3 झटके, भारतीय बॉलर्स ने ऐसे तोड़ी अफ्रीकी बल्लेबाजी की कमर, Video



अर्शदीप सिंह ने इस पारी में जबरदस्त बॉलिंग की थी, सिर्फ अपने आखिरी ओवर में वह महंगे साबित हुए. अगर उनके स्पेल को देखें तो उन्होंने 4 ओवर में 32 रन दिए और 3 विकेट लिए.



• 1.2 ओवर: क्विंटन डी कॉक क्लिन बोल्ड

• 1.5 ओवर: आर. रेसो कैच आउट

• 1.6 ओवर: डेविड मिलर क्लीन बोल्ड

फैन्स को याद आ गए भुवनेश्वर कुमार



साउथ अफ्रीका सीरीज़ में भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया के स्क्वॉड में शामिल नहीं हैं, लेकिन यहां पहले मैच के बाद वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते हुए दिखे. दरअसल, पिछले कुछ मैच में भुवनेश्वर कुमार ने भारत की ओर से 19वां ओवर डाला है, जिसमें वह काफी महंगे साबित हुए.



Bhuvneshwar Kumar looking at Rohit Sharma after Arshdeep gets hit for 17 runs in 19th over pic.twitter.com/Ir9KANVNYL