SMAT: 9 रन देकर 6 विकेट, IPL नीलामी से पहले अरशद खान ने रचा इतिहास

मध्य प्रदेश के लेफ्ट-आर्म तेज गेंदबाज अरशद खान ने शनिवार, 6 दिसंबर को एक ऐतिहासिक स्पेल फेंका, जब उन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी ग्राउंड में चंडीगढ़ के खिलाफ 9 रन देकर 6 विकेट चटकाए. इन जादुई आंकड़ों के साथ अरशद ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास का सबसे बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन दर्ज किया.

आईपीएल नीलामी से ठीक पहले किया कमाल

26 वर्षीय अरशद, जो मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल चुके हैं और वर्तमान में आईपीएल में गुजरात टाइटन्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने अक्टूबर 2023 में बनाए गए टी रवि तेजा (हैदराबाद) और अर्जन नागवसवाला (गुजरात) के संयुक्त रिकॉर्ड 6/13 को तोड़ दिया. इससे पहले 2015 में सर्विसेज़ के डीएस पूनिया ने 6/14 और उसी सीजन में बड़ौदा के स्वप्निल सिंह ने 6/19 लिए थे.

स्विंग का फायदा उठाते हुए, अरशद ने अपने दूसरे ओवर में ही अर्जुन आज़ाद और कप्तान शिवम भंब्री को बिना खाता खोले आउट किया. अगले ओवर में उन्होंने निखिल ठाकुर को सिर्फ चार रन पर आउट किया, जिससे पावरप्ले के भीतर ही चंडीगढ़ की हालत खराब हो गई.

🚨 Record Alert 🚨



4️⃣ Overs

1️⃣ Maiden

9️⃣ Runs

6️⃣ Wickets



Mohd. Arshad Khan produced the best ever bowling figures in #SMAT history.



He achieved the feat playing for Madhya Pradesh against Chandigarh in Kolkata 👏🙌



Scorecard ▶️ https://t.co/qYYGlGVy3s@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/9e5HyomVVn — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 7, 2025

नई गेंद से चंडीगढ़ की कमर तोड़ने के बाद, अरशद अंतिम ओवरों में लौटे और ऐतिहासिक प्रदर्शन को पूरा किया. 19वां ओवर फेंकते हुए उन्होंने पहली, चौथी और छठी गेंद पर क्रमशः गौरव पुरी, संयम सैनी और निखिल शर्मा को आउट किया, और चंडीगढ़ को 20 ओवर में 134/8 पर रोक दिया.

जवाब में, मध्य प्रदेश की शुरुआत खराब रही और टीम 10/2 पर लड़खड़ा गई, जब जगजीत सिंह संधू ने अंकुश सिंह और राहुल बाथम को जल्दी आउट कर दिया. लेकिन हर्ष गवाली और हरप्रीत सिंह के बीच तीसरे विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी ने मैच का रुख पलट दिया. हरप्रीत 48 पर आउट हुए, जबकि गवाली 74* पर नाबाद रहे और एमपी ने लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर में सात विकेट से हासिल कर लिया.

अरशद के नाम अब रिकॉर्ड

अरशद का रिकॉर्ड-तोड़ स्पेल अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में सबसे शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के रूप में दर्ज हो गया है. साथ ही, यह उन्हें घरेलू क्रिकेट के सबसे रोमांचक लेफ्ट-आर्म सीमर में से एक के रूप में और मजबूत करता है.

