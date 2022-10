Asia Cup 2023: ‘गृह मंत्रालय फैसला करेगा...’, एशिया कप विवाद पर अनुराग ठाकुर ने दिया पाकिस्तान को करारा जवाब

साल 2023 में पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. बीसीसीआई सचिव जय शाह ने साफ कर दिया है कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से आपत्ति जाहिर की गई. अब केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का भी इसपर बयान आ गया है, उन्होंने कहा कि टीम इंडिया पाकिस्तान का दौरा करेगी या नहीं, इसपर गृह मंत्रालय फैसला लेगा.



खिलाड़ियों की सुरक्षा जरूरी है: खेल मंत्री



अनुराग ठाकुर ने इस पूरे विषय पर कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, भारतीय टीम के एशिया कप में जाने के बारे में फैसला गृह मंत्रालय करेगा. हम आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ खेलते आए हैं, लेकिन द्विपक्षीय श्रृंखलाओं को लेकर हमारा रुख जो पहले था, वह अब भी है. आतंकवाद के साये में क्रिकेट नहीं खेला जा सकता.

पाकिस्तान की ओर से वनडे वर्ल्ड कप का बायकॉट करने की धमकी दी गई है, जिसपर अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत में विश्व कप खेलने के लिये क्वालिफाई कर चुकी सभी टीमों को न्योता दिया जाएगा. भारत अब उस स्थिति में नहीं है कि किसी की सुनेगा और किसी के पास सुनाने का कोई कारण नहीं है, हम सभी का स्वागत करेंगे और उम्मीद है कि सभी आएंगे.

#WATCH | This is a BCCI matter, the Board will comment on it. World Cup 2023 to be organised in India will be grand and historic. India has played a big role in cricket: Union Sports Minister Anurag Thakur, in Delhi pic.twitter.com/kw1xtMVgpt