scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जो वैभव सूर्यवंशी नहीं कर सके... वो अभिज्ञान कुंडू ने कर दिखाया, दोहरा शतक जड़कर रचा इतिहास

अभिज्ञान कुंडू यूथ ओडीआई में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. अभिज्ञान ने मलेशिया के खिलाफ मुकाबले में ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की.

Advertisement
X
अभिज्ञान कुंडू ने दोहरा शतक जड़कर बनाया बड़ा रिकॉर्ड (Photo: ACC)
अभिज्ञान कुंडू ने दोहरा शतक जड़कर बनाया बड़ा रिकॉर्ड (Photo: ACC)

एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2025 में मलेशिया के खिलाफ भारतीय टीम ने अपना आखिरी ग्रुप मुकाबला खेला. 16 दिसंबर (मंगलवार) को दुबई के द सेवन्स में हुए इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी से बड़ी पारी की उम्मीद थी. वैभव तो 50 रन बनाकर ही आउट हो गए. लेकिन उनके टीममेट अभिज्ञान कुंडू ने बल्ले से धमाल मचा दिया. विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने 125 गेंदों पर नाबाद 209 रन बनाए, जिसमें 17 चौके और 9 छक्के शामिल रहे. अभिज्ञान ने छक्का लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा किया.

अभिज्ञान कुंडू यूथ वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए. साथ ही यूथ ओडीआई में किसी बल्लेबाज का ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इस मामले में साउथ अफ्रीका के जोरिच वैन शाल्कविक पहले नंबर पर हैं. शाल्कविक ने इस साल जुलाई में जिम्बाब्वे अंडर-19 के खिलाफ हरारे में 215 रन बनाए थे.

अंबति रायडू का रिकॉर्ड ध्वस्त
यूथ ओडीआई में किसी भारतीय बल्लेबाज का ये सर्वोच्च स्कोर रहा. इससे पहले अंबति रायडू ने साल 2002 में इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ टॉन्टन में नाबाद 177 रन बनाए थे. वैभव सूर्यवंशी अब तीसरे नंबर पर फिसल गए हैं, जिन्हें मौजूदा टूर्नामेंट में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 171 रन बनाए थे.

सम्बंधित ख़बरें

Rishabh Pant, Kuldeep Yadav and Ravindra Jadeja
घास ही घास वाला हेडिंग्ले ग्राउंड, जानिए इस पिच पर टीम इंडिया की हिस्ट्री... सिर्फ 2 जीत हैं खाते में 
Team india beat zimbabwe T20 Series (AP)
जिम्बाब्वे को रौंदकर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को पछाड़ा... 'दुश्मन' के घर में बने सब के बॉस 
yashasvi jaiswal
यशस्वी ने रचा इतिहास, बने ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज 
Team india vs zimbabwe AP
शुभमन की कप्तानी में युवा टीम ने लहराया तिरंगा, जिम्बाब्वे को सीरीज में 4-1 से रौंदा 
Yashavi Jaiswal and Shubman Gill (@BCCI)
यशस्वी-गिल की चली आंधी... टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को बुरी तरह रौंदा, टी20 सीरीज भी कब्जाई 

अभिज्ञान कुंडू के दोहरे शतक की बदौलत पर भारत ने मलेशिया के खिलाफ इस मैच में सात विकेट पर 408 रन बनाए. वेदांत त्रिवेदी ने शानदार 90 और वैभव सूर्यवंशी ने 50 रनों का योगदान दिया.

Advertisement

भारतीय अंडर-19 टीम पहले ही इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी. भारत ने पहले मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 234 रनों के बड़े अंतर से पराजित किया था. उस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 95 गेंदों पर 171 रन जड़े थे, जिसमें 14 छक्के और 9 चौके शामिल रहे थे. फिर भारत ने पाकिस्तानी टीम पर 90 रनों से बेहतरीन जीत हासिल की. भारतीय टीम अपना सेमीफाइनल 19 दिसंबर को खेलेगी.

मुकाबले में भारत की इलेवन: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, उधव मोहन और किशन कुमार सिंह.

मुकाबले में मलेशिया की प्लेइंग इलेवन: अजीब वाजदी, मोहम्मद हेयरिल (विकेटकीपर), मुहम्मद अफिनिद, डियाज पात्रो (कप्तान), मुहम्मद आलिफ, मुहम्मद अकरम, हमजा पांगी, मुहम्मद फतहुल मुईन, एन सथनाकुमारन, जाश्विन कृष्णमूर्ति और मुहम्मद नूरहानिफ.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    Advertisement