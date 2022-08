Aakash Chopra: लाल सिंह चड्ढा की तारीफ करना पड़ा भारी! आकाश चोपड़ा को ही बायकॉट करने लगे यूजर्स

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ रिलीज़ हो चुकी है और लगातार इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं. पहले फिल्म को बायकॉट करने का ट्रेंड चला और फिल्म रिलीज़ के बाद उसके शानदार रिव्यू आ रहे हैं. इस बीच पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भी इस फिल्म की तारीफ की है, लेकिन ये तारीफ करना उन्हें भारी भी पड़ रहा है.



पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने लाल सिंह चड्ढा को लेकर ट्वीट किया, ‘पिछली रात लाल सिंह चड्ढा देखी. आमिर ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है, उनकी शानदार फिल्मों में से एक. (लगान, गजनी, दंगल बाकी फिल्मों को मिलाकर). फिल्म आपके साथ आगे बढ़ती है और आप लाल सिंह से प्यार कर बैठते हैं.



आकाश चोपड़ा ने लाल सिंह चड्ढा की तारीफ की, जिसपर फैन्स भड़क गए. ट्विटर पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन आए, किसी ने लिखा कि क्या यह पेड रिव्यू है? यानी पैसे लेकर फिल्म की तारीफ की गई है. जिसपर आकाश चोपड़ा ने लिखा कि नहीं, यह कोई पेड रिव्यू नहीं है.

Bye bye 👋 I value each one of my subscribers…love them to bits but if you think that I’m not entitled to an opinion that’s not aligned with your opinion, I’ll walk you out myself 🤗 https://t.co/OlrpCOYh0u

इसके बाद लोगों ने आकाश चोपड़ा को ही बायकॉट करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने आकाश चोपड़ा के यू-ट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया. एक यूज़र ने तस्वीर शेयर की तो आकाश चोपड़ा ने लिखा कि बाय-बाय. मैं सभी सबस्क्राइबर्स को वैल्यू करता हूं. लेकिन आपको लगता है कि मैं कोई ऐसा ओपिनियन नहीं रख सकता हूं जो आपके ओपिनियन से मिलता हो, तब मैं खुदको अलग करता हूं.



Saw #LaalSinghChaddha last night. What an epic performance by Aamir…one of his finest (and that says a lot for someone with the body of work that he has…Lagaan, Gajni, Dangal etc.). The film grows on you & you fall in love wid Laal Singh. Wishing @AKPPL_Official all the best 🤗