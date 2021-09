ODI: ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की लगातार 25वीं जीत, मिताली ब्रिगेड 9 विकेट से हारी

ऑस्ट्रेलिया ने पहले महिला वनडे इंटरनेशनल मैच में भारतीय टीम पर 54 गेंदें शेष रहते 9 विकेट से आसान जीत दर्ज की. इसके साथ ही मेजबान टीम ने तीन मैचों की सीरीज में शुरुआती बढ़त बनाई. दूसरा वनडे 24 सितंबर को खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को चुनौती देने के लिए 250 रन से अधिक का स्कोर बनाने के लक्ष्य के साथ मैदान पर उतरी भारतीय टीम 8 विकेट पर 225 रन ही बना सकी.

The winning streak goes on and on and on…



A 25th straight ODI win for @AusWomenCricket as they beat India by nine wickets in the #AUSvIND series opener.



