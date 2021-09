IPL 2021: आज राजस्थान और पंजाब में भिड़ंत, जीत के लिए झोंकेंगे ताकत

आईपीएल-2021 के 32वें मैच में मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) और पंजाब किंग्स (PBKS) की टीमें आमने-सामने होंगी. इस दौरान लियाम लिविंगस्टोन-एविन लुईस की आक्रामक बल्लेबाजी और क्रिस गेल की ताकत तथा केएल राहुल के हुनर के बीच मुकाबला होगा. दुबई में यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 से खेला जाएगा.

मौजूदा आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स फिलहाल 7 में से 3 मुकाबले जीतकर अंक तालिका में छठे स्थान पर है, जबकि पंजाब की टीम 8 मैचों में 3 जीत के साथ सातवें स्थान पर है. इस आईपीएल के पहले चरण में पंजाब ने राजस्थान को 4 रनों से हराया था.

