Ind Vs Eng CWG 2022: क्रिकेट में मिलेगा सोना! इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी ओवर में 14 रन बचाए और ऐसे फाइनल में पहुंची टीम इंडिया

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को अभी तक रेसलिंग में मेडल पर मेडल मिल रहे थे, लेकिन अब क्रिकेट में भी टीम इंडिया का मेडल पक्का हो गया है. शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने 4 रन से जीत हासिल की. अब फाइनल में जंग गोल्ड मेडल के लिए होगी. अगर यहां हार भी मिली तो सिल्वर तो पक्का ही है.

ये मैच बेहद ही रोमांचक मोड़ पर जाकर खत्म हुआ और टीम इंडिया को आखिरी बॉल पर जाकर फाइनल का टिकट मिला. इंग्लैंड को आखिरी ओवर में जीत के लिए 14 रनों की जरूरत थी और टीम इंडिया की तरफ स्नेह राणा ने मोर्चा संभाला और सिर्फ 9 ही रन दिए साथ ही एक विकेट भी लिया. इसी के साथ भारत ने मैच जीता और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

आखिरी ओवर का फुल रोमांच

• 19.1 ओवर- 0 रन

• 19.2 ओवर- 1 रन

• 19.3 ओवर- कैथरीन ब्रंट आउट

• 19.4 ओवर- 1 रन

• 19.5 ओवर- 1 रन

• 19.6 ओवर- 6 रन

भारत का स्कोर- 164/5 (20 ओवर)

इंग्लैंड का स्कोर- 160/6 (20 ओवर)

मैच की फुल अपडेट यहां क्लिक कर पढ़ें

स्मृति मंधाना ने किया था बैटिंग में कमाल

भारत ने इस बड़े मैच में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. कप्तान हरमनप्रीत कौर का ये फैसला सही साबित किया टीम की ओपनिंग जोड़ी ने, जिन्होंने सिर्फ 47 बॉल में 76 रनों की साझेदारी की. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, इसमें स्मृति ने सिर्फ 30 बॉल में 61 रनों की पारी खेली.

स्मृति के अलावा जेमिमा ने भी टीम इंडिया के लिए जबरदस्त पारी खेली और 31 बॉल में ही 44 रनों की पारी खेली. जेमिमा को टी-20 स्पेशलिस्ट क्यों कहा जाता है, यहां उन्होंने साबित किया और अपनी पारी में 7 चौके जमाए. आखिर में हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने भी उपयोगी पारी खेली और भारत का स्कोर 164 रन तक पहुंच पाया.

इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन भारतीय बॉलर्स ने दिखाई कंजूसी

अपने होमग्राउंड पर खेल रही इंग्लैंड के सामने यह लक्ष्य बड़ा नहीं था, लेकिन टीम इंडिया की कसी हुई बॉलिंग ने उसकी चिंता बढ़ा दी. इंग्लैंड ने तेजी से शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन तीसरे ओवर में ही भारत को सफलता मिली. सोफिया ने 19 रन बनाए, बाद में डैनिएल वैट ने 35 रनों की पारी खेली और वह खतरनाक लग रही थीं लेकिन स्नेह राणा ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया.

इस मैच में टीम इंडिया की फील्डिंग ने कमाल किया, क्योंकि इंग्लैंड की तीन बल्लेबाजों को रनआउट किया गया. कप्तान नैट स्काइवर 41 रनों की पारी खेली, लेकिन उन्हें स्मृति मंधाना और तानिया भाटिया की जोड़ी ने रनआउट कर दिया. इंग्लैंड ने अपना चौथा विकेट 18वें ओवर में खोया था, इसते बाद 19वें ओवर में पांचवां विकेट गिरा और फिर 20वें ओवर में भी भारत को विकेट मिला.

A quick & fiery half-century 🔥



Smriti Mandhana's power performance was on display as she scored the fastest Fifty of #CWG2022 💙



You go girl 🫡#BirminghamMeinJitegaHindustanHamara 🫶#ENGvIND #B2022 #CWG2022 #SonySportsNetwork #SirfSonyPeDikhega @mandhana_smriti pic.twitter.com/MURtEZoCWb