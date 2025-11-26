scorecardresearch
 

PAK करता रहा इनकार, लश्कर ए तैयबा ने खोल दी पोल... आतंकी कसाब का किया महिमामंडन

लश्कर के इस पोस्टर में खुलेतौर पर अजमल कसाब का महिमंडन करने और उसे हीरो बताने की कोशिश की गई. इस पोस्टर में कसाब राइफल पकड़े हुए है. पोस्टर के बैकग्राउंड में आग की लिपटों में घिरा ताज महल होटल है.

लश्कर-ए-तैयबा ने खोल दी पाकिस्तान की पोल (Photo-PTI)
आज से 17 साल पहले 26 नवंबर 2008 को फिदायीन आतंकियों ने मुंबई के ताज होटल सहित कई जगहों पर हमला किया था. इस हमले से पूरा देश दहल गया था. इस हमले को पाकिस्तानी आतंकियों ने अंजाम दिया था. लेकिन पाकिस्तान शुरुआत से ही इस हमले में अपनी संलिप्तता स्वीकार नहीं कर रहा है. लेकिन अब आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LET) ने 2008 मुंबई हमले को लेकर एक विवादित पोस्टर जारी किया है.

पाकिस्तान जिस मुंबई हमले में अपनी संलिप्तता होने का शुरुआत से ही इनकार करता रहा. अब उसी के सरपरस्त आतंकी संगठन ने इस हमले में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है. लश्कर की राजनीतिक इकाई पाकिस्तान सरकजी मुस्लिम लीग (PMML) ने मुंबई हमले के आतंकी अजमल कसाब के कसीदे पढ़ते हुए पोस्टर जारी किया है. इस पोस्टर में कसाब को हीरो बताने की कोशिश की गई है. 

इस पोस्टर के बैकग्राउंड में आग में धधकते ताज होटल को देखा जा सकता है, जो सीधे तौर पर मुंबई हमले को बताता है. पोस्टर में कसाब को राइफल पकड़े हुए वॉरियर के तौर पर दिखाने की नापाक कोशिश की है. साथ ही पोस्टर में लिखा गया हगै- एक तारीख, एक संदेश- सभी काफिरों को. पीएमएमल के सदस्य तारीक मीर ने इस पोस्टर को शेयर किया है. पीएमएमल को लश्कर की राजनीतिक इकाई माना जाता है. लश्कर ने हाल ही में स्वीकार किया है कि पीएमएमल और लश्कर का एक ही उद्देश्य है- जिहाद. 

Advertisement

बता दें कि 26 नवंबर 2008 को 10 पाक आतंकवादियों ने समुद्री रास्ते से मुंबई में घुसपैठ की थी. इन आतंकियों ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन, दो आलीशान होटलों और एक यहूदी केंद्र पर ताबड़तोड़ हमला बोला था. यह हमला 60 घंटे तक चला था. मुंबई हमले में गई 166 लोगों की जान गई.

इस आतंकवादियों में 166 निर्दोष लोगों की जान गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. इस खौफनाक आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को दहला दिया था. इसमें प्रत्यक्ष रूप से पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम सामने आया था. उसके द्वारा प्रायोजित इस हमले में आईएसआई ने बड़ी भूमिका निभाई थी. 

