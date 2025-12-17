scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 17 December 2025: खुद को अकेला ना समझे, कार्यों को जोश और उमंग के साथ पूरा करें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 17 December 2025: किसी नए व्यक्ति से मुलाकात जल्द ही रिश्तेदारी में परिवर्तित हो सकती है. खुद को अकेला ना समझे. कार्यों को जोश और उमंग के साथ पूर्ण करें. कार्यों को पूर्ण करने के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे. भाग्य के भरोसे न रहें.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या ( Virgo):-
Cards:- Four of cups
समय पर सही निर्णय लें. अपने कार्यकलापों का आकलन करें. निर्णय लेते समय संदेह में न करें. पुराने कार्यों का समय समय पर आकलन कर गलती में सुधार लाया जा सकता है. सामने आए हुए अवसरों को प्राप्त करने के लिए सही निर्णय लें. समय पर कार्य पूरा करने के लिए अनैतिक साधनों का उपयोग न करें. कार्य की असफलता के चलते कार्यों का पुनः अवलोकन किया जा सकता हैं. नए लोगों पर जरूरत से विश्वास ना करें. किसी ऐसे व्यक्ति पर किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी न दें. जिससे आप अच्छे से परिचित न हों. कार्य क्षेत्र में अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को बड़ी परियोजना में शामिल न करें. जो लापरवाह किस्म का हो.

अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें और पिछले उपलब्धियां पर विचार करते रहें. इससे विचारों में सकारात्मक आ सकती है. परिवार के बड़े बुजुर्ग से प्रिय से विवाह को वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. किसी नए व्यक्ति से मुलाकात जल्द ही रिश्तेदारी में परिवर्तित हो सकती है. खुद को अकेला ना समझे. कार्यों को जोश और उमंग के साथ पूर्ण करें. कार्यों को पूर्ण करने के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे. भाग्य के भरोसे न रहें. 

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. ध्यान साधना से मन में शांति लाने का प्रयास करें. 

सम्बंधित ख़बरें

वित्तीय मामलों में जोखिम न उठाएं, भाग्य के भरोसे ना रहें 
पति पत्नी के बीच अनबन हो सकती है, वाद-विवाद से बचें 
संतान की उपलब्धि पर गर्व होगा, आय से ज्यादा खर्चे न करें 
अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, फिजूलखर्ची कम करें 
पैसों का निवेश कर सकते है, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है 

आर्थिक स्थिति:किसी करीबी आर्थिक सहयोग ले सकते हैं. किसी मित्र की आर्थिक मदद कर सकते हैं. 

रिश्ते: रिश्ते की मर्यादा भंग न करें. जीवनसाथी के महत्व को समझे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement