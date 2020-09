टैरो टिप्स 25 सितंबर 2020: कन्या राशि वाले को परीक्षा में मिलेगी सफलता, मिथुन वाले करें अन्न का दान

Tarot Tips Today 25 September 2020: वृश्चिक राशि वाले लोगों की यात्रा मनोरंजक होगी. रुका हुआ धन मिल सकता है. जल्दबाजी न करें. जोखिम व जमानत के कार्य टालें. ये लोग आज किसी छोटी कन्या को लाल चुनरी भेंट करें. वहीं, धनु राशि वालों का व्यवसाय ठीक चलेगा. परिवार में हर्ष व बढ़ोतरी होगी. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. ये लोग आज छाया दान करें. टैरो टिप्स में राशि के अनुसार कार्ड्स के जरिए जानिए आज के खास उपाय.



> Tarot Tips For Aries Horoscope

मेष राशि (The wheel of fortune)- संपत्ति के बड़े सौदे हो सकते हैं. वाणी पर नियंत्रण रखें. आय के साधन बढ़ेंगे. शुभ समाचार प्राप्त होगा.

उपाय: आज मां लक्ष्मी की उपासना करें.



> Tarot Tips For Taurus Horoscope

वृष राशि (Reverse of hermit)- घर-परिवार की चिंता रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों में रुचि बढ़ेगी. व्ययसाय में लाभ के योग बन रहे हैं.

उपाय: आज मां को शक्कर का भोग लगाएं.

> Tarot Tips For Gemini Horoscope

मिथुन राशि (Queen of cups)- वाणी पर नियंत्रण रखें. निर्धारित कार्य पूरे नहीं होने से अधिकारी टिप्पणी करेंगे. दौड़धूप होगी.

उपाय: आज अन्न का दान करें.

> Tarot Tips For Cancer Horoscope

कर्क राशि (The hanged man)- कार्यसिद्धि से प्रसन्नता रहेगी. प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लाभ के अवसर प्राप्त होंगे.

उपाय: पहली रोटी गाये को खिलाएं.

> Tarot Tips For Leo Horoscope

सिंह राशि (Page of wands)- सम्मान बना रहेगा. उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी. शत्रु सक्रिय रहेंगे. वाणी पर नियंत्रण रखें.

उपाय: आज घर के उत्तर पूर्व में पानी भरकर रखें.

> Tarot Tips For Virgo Horoscope

कन्या राशि (Reverse of moon)- परीक्षा में सफलता मिलेगी. यात्रा, नौकरी, निवेश आशानुकूल रहेंगे. अचानक लाभ हो सकता है.

उपाय: मां को लौंग अर्पित करें.

> Tarot Tips For Libra Horoscope

तुला राशि (Two of pentacles)- व्ययवृद्धि होगी. विवाद से बचें. लेन-देन में सावधानी रखें. विरोधी छवि बिगड़ने का प्रयास करेंगे.

उपाय: आज गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा.

> Tarot Tips For Scorpio Horoscope

वृश्चिक राशि (Ace of wands)- यात्रा मनोरंजक होगी. रुका हुआ धन मिल सकता है. जल्दबाजी न करें. जोखिम व जमानत के कार्य टालें.

उपाय: किसी छोटी कन्या को लाल चुनरी भेंट करें.

> Tarot Tips For Sagittarius Horoscope

धनु राशि (Reverse of fool)- व्यवसाय ठीक चलेगा. परिवार में हर्ष व बढ़ोतरी होगी. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा.

उपाय: आज छाया दान करें.

> Tarot Tips For capricorn Horoscope

मकर राशि (The star)- कार्यस्थल पर परिवर्तन संभव है. योजना फलीभूत होगी. कार्यसिद्धि होगी.

उपाय: नीले वस्त्रों का प्रयोग न करें.

> Tarot Tips For Aquarius Horoscope

कुंभ राशि (Eight of pentacles)- कानूनी सहायता मिलेगी. तंत्र-मंत्र में विश्वास न करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. धन प्राप्ति के योग है.

उपाय: किसी मंदिर में चावल का दान करें.

> Tarot Tips For Pisces Horoscope

मीन राशि (The Empress)- वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें. विवाद के बढ़ावा न दें. शाम को यात्रा के योग है.

उपाय: आज मां को नारियल की बर्फी का भोग लगाएं.