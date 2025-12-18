scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 18 December 2025: स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है, योग और ध्यान साधना करें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 18 December 2025: कुछ समय से कार्य क्षेत्र में कुछ थकान महसूस हो रही है. अब धीरे-धीरे इस स्थिति से बाहर निकल सकते है. जीवन में उत्साह और उमंग बढ़ता देखेंगे. सत्य का साथ दें. गलत कार्य या विचार का समर्थन न करें.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Ace of Cups
सकारात्मक विचारों के साथ लोगों को प्रभावित कर सकते है. किसी व्यक्ति से मुलाकात जल्द ही बड़े अवसर प्राप्त करा सकती है. जो लोग आपके करीब हैं. वह आपका गलत फायदा उठा सकते हैं. कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मेलजोल आपको नई योजनाएं और कार्य के नए अवसर दे सकता है. आप किसी करीबी व्यक्ति से किसी ऐसे व्यवसाय की शुरुआत की बात कर सकते है. जो काफी आर्थिक लाभ दे सकता है. प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं संतान प्राप्ति के कर रखने वाले दंपतियों की इच्छा पूरी हो सकती है. यदि आप विदेश घूमने या बसने की इच्छा रखते है. तो अभी थोड़ा समय और लग सकता है.

समय की अनुकूल होते ही आप अपनी इच्छा को पूर्ण कर पाएंगे. किसी मित्र से नए व्यवसाय की शुरुआत पर बात कर सकते हैं. कुछ समय से कार्य क्षेत्र में कुछ थकान महसूस हो रही है. अब धीरे-धीरे इस स्थिति से बाहर निकल सकते है. जीवन में उत्साह और उमंग बढ़ता देखेंगे. सत्य का साथ दें. गलत कार्य या विचार का समर्थन न करें. 

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में पहले से सुधार आ सकता है. योग और ध्यान साधना करें. 

सम्बंधित ख़बरें

व्यर्थ के विवादों से बचकर रहें, कार्यक्षेत्र में नए बदलाव आ सकते हैं 
वेतन वृद्धि की की संभावना है, कुछ कार्यों में दुविधा हो सकती है 
सिंह राशि वालों को नुकीली वस्तु से चोट लग सकती है, सावधानी से कार्य करें 
कर्क राशि पर आर्थिक संकट आ सकता है, आमदनी से अधिक खर्च न करें 
आमदनी और खर्चों में संतुलन बनाएं, जल्दबाजी में कार्य करने स बचें 

आर्थिक स्थिति: खर्चो की अधिकता के चलते आर्थिक परेशानी महसूस करेंगे. 

रिश्ते: किसी करीबी मित्र से मुलाकात हो सकती है. प्रिय से मुलाकात हो सकती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement