Vrishchik Tarot Rashifal 17 December 2025: धन सही योजना में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं, जानें कैसा रहेगा आज दिन

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Justice

इस समय बिगड़ती हुई सेहत को अनदेखा न करें. अपने काम और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें. यदि किसी बड़े कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं. कार्य क्षेत्र में किसी के साथ विवाद ना करें. पुराने विवादों को समय रहते निपटा लें. धैर्य और संयम के साथ कार्य क्षेत्र की समस्याओं का समाधान ढूंढे. किसी तरह अहंकार या घमंड ना करें. गलती होने पर माफी मांग लेना आगे की परेशानियों को सुलझा सकता है. व्यर्थ के लोगों या कार्यों को पूरा न करें. खाली समय का सदुपयोग करें. अलग अलग सोच वाले कुछ लोगों से मित्रता हो सकती है.

और पढ़ें

ये आपके कार्यों को पूरा करने में बदलाव ला सकते हैं. रुके हुए कार्यों को पूरा करते समय कोई गलती न करें. पूर्व के किए गए कर्मों के प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं. उच्च अधिकारी के साथ पदोन्नति को लेकर बात हो सकती है. परिवार को लेकर कुछ कठोर निर्णय कर सकते हैं. जीवन साथी के साथ उसके परिजनों को लेकर विवाद हो सकता है. ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप रिश्ते को बिगाड़ रहा है. इस बात से सामने वाले से विवाद हो सकता हैं.

स्वास्थ्य:छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्या को भी अनदेखा न करें. खान-पान को लेकर सजग रहे.

आर्थिक स्थिति: धन के सही योजना में निवेश पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते:प्रिय से विवाह करना चाहते है. इसके लिए परिजनों से बात कर सकते हैं.

---- समाप्त ----