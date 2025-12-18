आज 18 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले अवसरों का लाभ उठाएंगे, स्मरण शक्ति को बल मिलेगा

वृश्चिक - रचनात्मक प्रयास बल पाएंगे. कामकाजी लक्ष्य पर ध्यान देंगे. इच्छित सफलता से उत्साहित रहेंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. पेशेवरों में सकारात्मक संवाद पर जोर रहेगा. नीति-रीति का पालन करेंगे. सृजनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. बजट पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. नवीन प्रयासों और रचनात्मकता पर जोर बना रहेगा. मित्रों का समर्थन रहेगा. साज संवार पर बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- अवसरों का लाभ उठाएंगे. साहस और सहकार बढ़ेगा. विविध कार्यों में तेजी आएगी. करियर कारोबार के विभिन्न कार्य गति लेंगे. पेशेवरों से सामंजस्य बनाए रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. प्रतिभा से लाभ संवारेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. समक़क्ष भरोसा बनाए रखेंगे. वित्तीय मामलों में विश्वसनीयता बढे़गी. लेनदेन में पहल की कोशिश होगी.

प्रेम मैत्री- घर में हर्ष आनंद बढ़ा रहेगा. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत बना रहेगा. निजी विषयों में चर्चा संवाद बनाए रहेंगे. रिश्तों में शुभता बढे़गी. सभी से तालमेल रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह बनाए रखेंगे. सरलता सहजता बनी रहेगी. कला कौशल के प्रयास बढ़ेंगे. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा.

शुभ अंक : 3 और 9

Advertisement

शुभ रंग : केशरिया लाल

आज का उपाय : जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुएं दान व प्रयोग करें. नया सोचें.

---- समाप्त ----