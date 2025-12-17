आज 17 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वालों को वित्तीय उपलब्धियां होंगी हासिल, नवाचार के प्रयासों में रहेंगे आगे

वृश्चिक - कार्यक्षेत्र में नए अवसरों का निर्माण होगा. आर्थिक गतितिविधियों में सभी सहायक होंगे. नवीन विषयों में उत्साह बनाए रहेंगे. रचनात्मकता पर जोर होगा. कला कौशल बढ़ाने की कोशिश रहेगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. अवरोधों में स्वतः कमी आएगी. बड़प्पन से काम लेंगे. जीवन स्तर प्रभावशाली बनाए रखेंगे. सभी प्रभावित व प्रसन्न होंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. विविध प्रयोग बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. आधुनिक मामलों से जुड़ेंगे. विविध कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सुधार संवार और विस्तार के मौके बनेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में रुचि दिखाएंगे. इच्छित प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. नवाचार के प्रयासों में आगे रहेंगे. करियर में सक्रियता बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी. वित्तीय उपलब्धियां बढ़ेंगी. प्रयासों में पहल बनाए रखेंगे. वरिष्ठों का समर्थन रहेगा. सूझबूझ व सहकार से काम लेंगे. लेनदेन में सतर्कता बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- घरेलु वातावरण में सहजता शुभता रहेगी. प्रिय की भावनाओं का सम्मान रखेंगे. मित्रता मजबूत बनी रहेगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे. स्वजनों का भरोसा जीतेंगे. सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण समय देंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सबका ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहकारिता की भावना बढ़ेगी. खानपान बेहतर बनाए रहेंगे. सामंजस्यता व साझेदारी बढ़ेगी. स्वाभिमान बढ़ेगा. जोखिमकार्य में रुचि लेंगे.

शुभ अंक : 8 और 9

Advertisement

शुभ रंग : मडकलर

आज का उपाय : सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेश का पूजन वंदन करें. हरी वस्तुएं दान दें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. तेजी रखें.

---- समाप्त ----