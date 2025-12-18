scorecardresearch
 
Tula Tarot Rashifal 18 December 2025: व्यर्थ के विवादों से बचकर रहें, कार्यक्षेत्र में नए बदलाव आ सकते हैं

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 18 December 2025: अपनी पसंद के स्थान पर स्थानांतरण हो सकता हैदूसरों को अपनी निजी बातें न बताएं. सज्जन लोगों के साथ रिश्ते बनाए. महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करें. काम को टालमटोल करने की आदत को दूर करें.

libra horoscope
तुला(Libra):-
Cards:- Page of wands
अतिरिक्त आय के लिए सृजनात्मक विचारों का सहारा लें. व्यवहार में नम्रता और मजाकिया स्वभाव आपकी लोकप्रियता बढ़ा सकता है. अपने आस पास के वातावरण में होने वाली गतिविधियों के प्रति सजग रहे. कोई सहयोगी आपके सफल कार्यों का श्रेय ले सकता है. महत्वपूर्ण या बड़े बुजुर्ग लोगों से बात करते समय भाषा की सभ्यता बनाए रखें. कार्य क्षेत्र में विचारों की काल्पनिकता बदलाव ला सकती हैं. पदोन्नति के साथ अच्छे वेतन वृद्धि की संभावना है.

अपनी पसंद के स्थान पर स्थानांतरण हो सकता हैदूसरों को अपनी निजी बातें न बताएं. सज्जन लोगों के साथ रिश्ते बनाए. महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करें. काम को टालमटोल करने की आदत को दूर करें. ऐसे लोगों से बचकर रहें. जो आपका फायदा उठाने की कोशिश करते आएं है. परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन खुशियां ला सकता हैं. अपने कार्यों को समय पर पूरा करें. व्यर्थ के विवादों से बचकर रहें. कार्य क्षेत्र में नए बदलाव आ सकते हैं.

स्वास्थ्य: खानपान में सुधार कर सकते है. इस समय गर्भवती महिलाएं अपना खास ख्याल रखें. 

आर्थिक स्थिति: विदेश यात्रा कर सकते है. आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते है. 

रिश्ते: परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे. जीवनसाथी के साथ रमणीक स्थल पर जा सकते है. 

