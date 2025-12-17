scorecardresearch
 
Tula Tarot Rashifal 17 December 2025: गलती को सुधारने का प्रयास करें, बार-बार गलतियां न दोहराएं

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 17 December 2025: अपने निर्णय को दूसरों की सलाह से प्रभावित न होने दें. क्रोध की जगह धैर्य और शांति कार्यों को पूरा करने में सफल बनाएगी. स्थिति कैसी भी हो, विचारों में सकारात्मक बनाए रखें. नए दोस्त बन सकते हैं.

libra horoscope
तुला (Libra):-
Cards:- The Hermit
किसी रिश्ते के टूटने से जिंदगी में दुःख बढ़ सकता है. मन अतीत की यादों से बाहर निकलने के प्रयासों में विफल हो सकता है. खुद को अकेला न समझें. आ रही स्थिति का सामना मजबूती से कर सकते हैं. किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के सहयोग से कार्यों में आ रही समस्याओं को सुलझा सकते है. अपने आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाएं. इस बात पर विश्वास रखें. कि आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी. ईश्वर के प्रति झुकाव महसूस कर सकते हैं. इस समय किसी की सलाह जीवन की दिशा बदल देगी. कार्य क्षेत्र में आ रहे अवसरों में से सही अवसर का चयन सोच समझकर करें.

अपने निर्णय को दूसरों की सलाह से प्रभावित न होने दें. क्रोध की जगह धैर्य और शांति कार्यों को पूरा करने में सफल बनाएगी. स्थिति कैसी भी हो, विचारों में सकारात्मक बनाए रखें. नए दोस्त बन सकते हैं. जीवनसाथी के साथ अपने विचारों को साझा करें. अंतरावलोकन कर स्वयं की कमियों को पहचाने. अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करें. कार्य में हुई गलती को सुधारने का प्रयास करें. बार-बार गलतियों का दोहराव न करें. 

स्वास्थ्य: तेज गति से वाहन ना चलाएं. वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं. 

आर्थिक स्थिति: छोटी-छोटी बचत करने का प्रयास करें. इससे खर्चों पर नियंत्रण रखना आसान होगा. 

रिश्ते: प्रिय की बढ़ती हुई मनमानी रिश्ते में दूरी ला सकती है. सामने वाले को समझाएं. 

