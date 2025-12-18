Singh Tarot Rashifal 18 December 2025: सिंह राशि वालों को नुकीली वस्तु से चोट लग सकती है, सावधानी से कार्य करें

सिंह (Leo):-

Cards:- Temperance

धैर्य और संयम बनाए रखें. कुछ समय से कार्यों में सफलता प्राप्त न होने के कारण कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी से अनबन हो सकती है. ऐसी स्थिति में कार्यों से अरुचि सी होती महसूस हो रही है. सोच में बदलाव लाएं. रुके हुए कार्यों को पूरा करें. स्वयं की गलती होने पर सामने वाले से माफी मांग सकते है. किसी गलत बात का समर्थन न करें. किसी पर किया अतिविश्वास धोखा दे सकता है. इस समय अपने आसपास के वातावरण और लोगों से सावधान रहें. मन की शांति और सुकून के लिए स्थान परिवर्तन कर सकते हैं. माता के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते है. परिवार की शांति की ईश्वर से कामना कर सकते है.

कार्यों में धीरे धीरे आ रही सफलता उत्साहित कर सकती है. ईश्वर में आस्था और विश्वास बढ़ सकता है. किसी के साथ अपनी निजी बातें साझा करना आपके लिए मुश्किल बन सकता है. सामने वाला आपकी बातों को सार्वजनिक कर सकता है. जिससे शर्मिंदा होना पड़ सकता है. भाग्य के भरोसे न रहें. लोगों की बातों को अनदेखा करें. यदि कई प्रयासों बाद भी सफलता नहीं प्राप्त हो रही है. तो कार्य पद्धति में बदलाव लाकर देखें. आत्मविश्वास और मनोबल को कम नहीं होने देना है. स्थितियां कितनी भी खराब हो. हमेशा नहीं रहेंगी. इस बात पर विश्वास रखें.

स्वास्थ्य: नुकीली वस्तु से चोट लग सकती है. बिजली का कार्य करते समय थोड़ी सावधानी रखें.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक जावक सामान्य रहेगी. संतान की उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है.

रिश्ते: दोस्तों के साथ हुई अनबन को खत्म कर सकते है. जीवनसाथी के साथ खुश है.

---- समाप्त ----