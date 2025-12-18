Mithun Tarot Rashifal 18 December 2025: आमदनी और खर्चों में संतुलन बनाएं, जल्दबाजी में कार्य करने स बचें

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Nine of pentacles

आर्थिक तनाव के चलते प्रिय के साथ रिश्ते बिगड़ सकते है. इस समय रिश्तों को सुधारने का प्रयास किया जा सकता है. जीवन में सुख सुविधा के बाद रिश्तों की कमी खटक सकती है. ऐसी स्थिति में लोगों को करीब रखने का प्रयास करें. अतीत की यादों से बाहर निकालने के लिए खुद को लोगों के बीच रखें और अपने कार्यों में व्यस्त रहें. नौकरी में अच्छे पद पर पदोन्नति की सूचना मिल सकती है. इस समय आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर है. संतान के साथ समय बिताएंगे. उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते है.

परिवार के बुजुर्ग के साथ अपनी पारिवारिक ओर व्यावसायिक समस्याओं को साझा कर सकते हैं. सामने वाले की सलाह आपको परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती है. रिश्तो में तनाव बढ़ सकता है. भाग्य के भरोसे ना रहे. अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. किसी की गलत बात का समर्थन न करें. किसी के झूठ में साथ देना मुसीबत में फंसा देगा. अपनी आमदनी और खर्चे में संतुलन बनाएं. जानबुझकर किसी को दुःखी न करें. लापरवाही से कार्यों को पूरा न करें. जल्दबाजी कार्यों को खराब कर सकती है.

स्वास्थ्य:दिनचर्या को नियमित करें. खानपान में परहेज करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है.

रिश्ते:मित्र के विवाह में किसी व्यक्ति से हुई मुलाकात प्रेम संबंध में बदल सकती है.

