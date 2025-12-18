scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kark Tarot Rashifal 18 December 2025: कर्क राशि पर आर्थिक संकट आ सकता है, आमदनी से अधिक खर्च न करें

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 18 December 2025: परिवार में छोटे बच्चों से रिश्ता स्नेहपूर्ण रखें. उनकी गलतियों उन्हें प्यार से समझाएं. बार बार उनकी गलतियों के लिए गुस्सा न करें. जीवनसाथी की बात समझें. शक को रिश्ते के बीच न लाएं. 

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क (Cancer):-
Cards:- The Devil
धन को लेकर घमंड न करें. व्यवहार का अहंकार लोगों से दूर कर सकता है. रिश्तों को सुधारने का प्रयास करें. ऐसे कोई कार्य न करें. जिससे परिवार की मर्यादा भंग हो. अंतर्जातीय विवाह कर सकते है. किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की कोशिश असफल हो सकती है. सफलता को प्राप्त करने के लिए अनैतिक कार्य न करें. इससे मान सम्मान की हानि हो सकती हैं. बड़े बुजुर्ग लोगों की बातों से सबक लें. अगर किसी की बात पसंद नहीं है. तो उससे सीधी बातचीत करें. उसको अनदेखा न करें. ऐसे लोग जो आपकी कदर करते है.

उनके साथ व्यवहार नम्र रखें. कार्य क्षेत्र में लोगों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. कुछ ईर्ष्यालु लोग आपके ख़िलाफ़ मनगढ़ंत बाते फैला सकते है. इस स्थिति में खुद को शांत रखें. तुरंत प्रतिक्रिया देना सामने वाले की गलत मंशा को सफल बना सकती है. परिवार में छोटे बच्चों से रिश्ता स्नेहपूर्ण रखें. उनकी गलतियों उन्हें प्यार से समझाएं. बार बार उनकी गलतियों के लिए गुस्सा न करें. जीवनसाथी की बात समझें. शक को रिश्ते के बीच न लाएं. 

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों के चलते स्वास्थ्य काफी खराब हो सकता है. चिकित्सक की सलाह के अनुसार चलें. 

सम्बंधित ख़बरें

आमदनी और खर्चों में संतुलन बनाएं, जल्दबाजी में कार्य करने स बचें 
पुरानी यादों से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, अतीत में हुए हादसों को भुलाएंगे 
लंबे समय तक कार्यों को न रोकें, गलत निर्णय लेने से बचें 
पुराने रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, धन कमाने के साधनों पर विचार कर सकते हैं 
आपको धन हानि हो सकती है, आज न करें ये एक गलती 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक संकट आ सकता है. आमदनी से अधिक खर्च न करें. 

रिश्ते: प्रिय के साथ विवाह का प्रस्ताव उसके परिजनों को दे सकते है. प्रतीक्षा सामने वाले की स्वीकृति की कर सकते है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement