Kark Tarot Rashifal 18 December 2025: कर्क राशि पर आर्थिक संकट आ सकता है, आमदनी से अधिक खर्च न करें

कर्क (Cancer):-

Cards:- The Devil

धन को लेकर घमंड न करें. व्यवहार का अहंकार लोगों से दूर कर सकता है. रिश्तों को सुधारने का प्रयास करें. ऐसे कोई कार्य न करें. जिससे परिवार की मर्यादा भंग हो. अंतर्जातीय विवाह कर सकते है. किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की कोशिश असफल हो सकती है. सफलता को प्राप्त करने के लिए अनैतिक कार्य न करें. इससे मान सम्मान की हानि हो सकती हैं. बड़े बुजुर्ग लोगों की बातों से सबक लें. अगर किसी की बात पसंद नहीं है. तो उससे सीधी बातचीत करें. उसको अनदेखा न करें. ऐसे लोग जो आपकी कदर करते है.

और पढ़ें

उनके साथ व्यवहार नम्र रखें. कार्य क्षेत्र में लोगों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. कुछ ईर्ष्यालु लोग आपके ख़िलाफ़ मनगढ़ंत बाते फैला सकते है. इस स्थिति में खुद को शांत रखें. तुरंत प्रतिक्रिया देना सामने वाले की गलत मंशा को सफल बना सकती है. परिवार में छोटे बच्चों से रिश्ता स्नेहपूर्ण रखें. उनकी गलतियों उन्हें प्यार से समझाएं. बार बार उनकी गलतियों के लिए गुस्सा न करें. जीवनसाथी की बात समझें. शक को रिश्ते के बीच न लाएं.

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों के चलते स्वास्थ्य काफी खराब हो सकता है. चिकित्सक की सलाह के अनुसार चलें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक संकट आ सकता है. आमदनी से अधिक खर्च न करें.

रिश्ते: प्रिय के साथ विवाह का प्रस्ताव उसके परिजनों को दे सकते है. प्रतीक्षा सामने वाले की स्वीकृति की कर सकते है.

---- समाप्त ----