Kark Tarot Rashifal 17 December 2025: पति पत्नी के बीच अनबन हो सकती है, वाद-विवाद से बचें

कर्क (Cancer):-

Cards:- Five of cups

विचारों में आ रही नकारात्मकता को हावी न होने दें. इस समय पुराने कार्यों की सफलता का अवलोकन कर सकते है. अन्य लोगों से अपनी तुलना ना करके खुद के जीवन को बेहतर करने का प्रयास करें. किसी नए कार्य की शुरुआत नकारात्मक विचारों के साथ ना करें. कार्यों की सफलता धैर्य, संयम और आत्मविश्वास से प्राप्त हो सकती है. किसी सहयोगी की मंशा आपके कार्यों को खराब करने की हो सकती है. प्रिय के साथ रिश्ते खराब होने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है. पूर्व में हुई किसी दुखद घटना की यादें परेशान कर सकती हैं.

नए लोगों पर एकदम से विश्वास ना करें. कार्य करते समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें. बार बार गलतियां न करें. गलतियों का दोहराव आपकी काबिलियत को कम कर सकता है. लंबे समय से खराब रिश्तों को सुधारने का प्रयास कर सकते है. इससे मन में शांति और सुकून महसूस होगा. पति पत्नी के बीच अनबन हो सकती है. किसी के विवाह में शामिल होना बड़ी परेशानी में डाल सकता है. इस समय लोगों से कोई विवाद न करें.

स्वास्थ्य: लंबे समय से बनी खांसी के कारण गले में काफी दर्द हो सकता है.

आर्थिक स्थिति: पैसों का निवेश सोच समझकर और सही योजना से करें. जल्द ही अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है.

रिश्ते: रिश्तो को गंभीरता से लेने का प्रयास करें. दूसरों को लेकर व्यवहार में गरिमा बनाए रखें.

