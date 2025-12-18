scorecardresearch
 
आज 18 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: गुरुवार के दिन कुंभ राशि वाले प्रबंधन के क्षेत्र में रहेंगे बेहतर, खानपान में भी बढ़ाएंगे संतुलन

Aaj ka Kumbh Rashifal 18 December 2025, Aquarius Horoscope Today: विविध प्रयोगों में सकारात्मकता बढ़ेगी. लाभ की स्थिति संवार पर रहेगी. महत्वपूर्ण योजनाओं में गति आएगी. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. साहसिक फैसले लेंगे.

कुंभ - कार्य ऊर्जा बेहतर बनी रहेगी. करियर कारोबार में अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. कलात्मकता बल पाएगी. वार्ता में नियंत्रण बढ़ाए रखेंगे. हड़बड़ी व जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. साहस बढ़ाकर रखेंगे. सभी क्षेत्रों में अच्छा करेंगे. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी. अपनों का सहयोग बढ़ाएंगे. रचनात्मक प्रयासों में गति आएगी. विविध प्रयोगों में सकारात्मकता बढ़ेगी. लाभ की स्थिति संवार पर रहेगी. महत्वपूर्ण योजनाओं में गति आएगी. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. साहसिक फैसले लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- परस्पर सहयोग से कामकाजी परिणाम बेहतर बनाए रखेंगे. समकक्ष मददगार होंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. संकोच दूर होगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करेंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. चहुंओर सकारात्मक परिणाम बनेंगे. लेनदेन में गति आएगी. महत्वपूर्ण अवसर भुनाएंगे. प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर रहेंगे. व्रत संकल्प बल पाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध संवरेंगे. रिश्ते सुखकर बने रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मजबूती आएगी. जरूरी बातें साझा करेंगे. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. परस्पर तालमेल बढ़ेगा. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत होगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. मित्रों का ध्यान रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में विनम्रता रहेगी. खानपान में संतुलन बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : पीतवर्ण

आज का उपाय : जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुएं दान करें. वचन रखें.

