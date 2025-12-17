scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 17 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: बुधवार के दिन कुंभ राशि वाले आर्थिक कार्यों में रहेंगे बेहतर, पेशेवर मामलों में खरे उतरेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 17 December 2025, Aquarius Horoscope Today: लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे.  सक्रियता से कार्य करेंगे.  प्रतिस्पर्धा पर जोर बनाए रखेंगे. अधिकारीवर्ग प्रसन्न बना रहेगा.  सुख संसाधन बढ़ाएंगे.  विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे.  विरोधियों में हताशा रहेगी.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ - कामकाजी प्रबंधन का बेहतर रहेगा.  पद प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा.  महत्वपूर्ण प्रयासों को समर्थन मिलेगा. चहुंओर तेजी बनाए रखेंगे.  लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे.  सक्रियता से कार्य करेंगे.  प्रतिस्पर्धा पर जोर बनाए रखेंगे. अधिकारीवर्ग प्रसन्न बना रहेगा.  सुख संसाधन बढ़ाएंगे.  विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे.  विरोधियों में हताशा रहेगी. पेशेवर विश्वास बढ़ेगा.  सबको साथ लेकर चलेंगे.  साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा.  विविध मामले अनुकूल बने रहेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. 

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.  गतिविधियां प्रभावपूर्ण बनी रहेंगी.  लगन से लक्ष्य पाएंगे.  पदोन्नति संभव हैं.  महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे.  सहयोग समर्थन पाएंगे.  वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक कार्यों में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे.  सभी मामलों में राहत पाएंगे.  निर्णय क्षमता बढ़ेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे.  पैतृक विषय गति पाएंगे.  प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़ेंगे.  सहयोगियों से भेंट होगी. 

सम्बंधित ख़बरें

लक्ष्य पाने का प्रयास रहेगा, योजनाएं गति लेंगी 
कुंभ: प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य बनेंगे, परिवार से सहयोग मिलेगा 
सोमवार के दिन कुंभ राशि वाले अच्छी किस्मत से पाएंगे उन्नति, मन के मामलों में मिलेगी सफलता 
कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी, उपाय- पक्षियों को दाना डालें 
hans rajyog and malavya rajyog 2026
2026 में बनेगा हंस-मालव्य राजयोग, कुंभ समेत इन राशियों की बदलेगी किस्मत 

प्रेम मैत्री- अपनों से मेलजोल बढ़ा  हुआ रहेगा.  भेंटवार्ता में प्रभाव बनाए रखेंगे.  अपनों का साथ समर्थन पाएंगे.  मैत्री की भावना बढ़ेगी.  बड़ी सोच रखेंगे.  संपर्क संवाद संवरेंगे.  वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा.  आदर सम्मान बढ़ेगा. प्रेम स्नेह के लिए समय निकालेंगे.  भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.  कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.  सेहत सुधार लेगी.  दोष दूर होंगे.  सामंजस्यता बढ़ाएंगे.  उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी. 

शुभ अंक : 2 5 और 8

Advertisement

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेश का पूजन वंदन करें.  हरी वस्तुएं दान दें.  ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  तप साधना बढ़ाएं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement