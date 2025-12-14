Weekly Rashifal December 2026: नए सप्ताह में सूर्य-शुक्र बनाएंगे शुक्रादित्य योग, इन 4 राशि वालों की बढ़ेगी कमाई

Weekly Rashifal December 2026: साल के आखिर माह दिसंबर का नया सप्ताह शुरू होने वाला है. यह नया सप्ताह 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक रहेगा. इस सप्ताह सूर्य और शुक्र का शुक्रादित्य योग भी भी बनने वाला है. 16 दिसंबर को सूर्य ने धनु राशि में प्रवेश किया था और अब 20 दिसंबर को शुक्र देव भी इसी राशि में आ रहे हैं. दोनों ग्रहों की युति से शुक्रादित्य योग बनेगा जो इस नए सप्ताह को खास बनाने वाला है. ज्योतषिवदों का कहना है कि दिसंबर का ये नया सप्ताह चार राशि के जातकों को बड़े लाभ देने वाला है.

और पढ़ें

मेष राशि- धन लाभ के योग हैं. संतान पक्ष की उन्नति होगी. यात्रा के योग बन रहे हैं. नौकरी में सुधार होगा. मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी. कार्यस्थल पर लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे. दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ चल रहे विवाद भी समाप्त होंगे. स्वास्थ्य में लापरवाही न करें. सेहत का ध्यान रखें. निर्णयों में जल्दबाजी और पैसों की लिखा-पढ़ी में विशेष सावधानियां रखें.

सिंह राशि- परिवारिक समस्याएं दूर होंगी. करोबार में मुनाफा बढ़ेगा. व्यापार के सिलसिले में यात्रा के योग बनते दिख रहे हैं. खर्चों में कमी आएगी और स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है. धन का संचय होने से बैंक-बैलेंस बढ़ेंगा. पहले से किए हुए किसी निवेश से बड़ा लाभ मिल सकता है. रुके हुए काम पूरे होंगे. सरकारी कार्यों में गति आएगी.

तुला राशि- धन लाभ के योग हैं. करियर अच्छे बदलाव आएंगे. पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त हो सकता है. इस दौरान आप घर मकान या नई प्रॉपर्टी खरीदने पर भी विचार कर सकते हैं, जो लंबे समय के बाद आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है. नई दुकान, कार्य आदि शुरू करने के लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है.

Advertisement

मकर राशि- नौकरी-रोजगार से जुड़ी समस्या हल होगी. आपको नौकरी का कोई अच्छा अवसर बहुत जल्द मिल सकता है. इसकी शुरुआत इसी सप्ताह से हो सकती है. धन लाभ के योग हैं. लंबे समय से सुस्त पड़ी धन की स्थिति में एकदम से गति आएगी. छोटी यात्रा हो सकती है. परिवार संग खुशियों को साझा करेंगे. बच्चों की एजुकेशन के बारे में गंभीरता से सोचेंगे.

---- समाप्त ----