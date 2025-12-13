scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vastu Tips for New Year: नए साल पर घर में ना लगाएं ये पौधे, खुशियों की जगह घेर सकती हैं मुसीबतें

Vastu for New Year: नया साल शुरू होने वाला है. इस खास मौके पर सजावट के साथ कुछ लोग घर में नए पौधे भी लगाते हैं. लेकिन कुछ पौधे घर के लिए शुभ नहीं होते. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि किन पौधों को घर में नहीं लगाना चाहिए.

Advertisement
X
अशुभ होते हैं कुछ पौधे.
अशुभ होते हैं कुछ पौधे.

Unlucky Plants For Home: घर में लगाए गए पेड़-पौधे न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि वास्तु दोषों को दूर करने में भी मददगार होते हैं. सही दिशा और सही पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-शांति और समृद्धि लाते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, जिन्हें घर में लगाना अशुभ माना जाता है. इन पौधों का असर व्यक्ति की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य और आर्थिक हालात पर भी पड़ता है. ये पौधे कई बार बिना वजह तनाव, पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य समस्याएं और धन से जुड़ी परेशानियां भी पैदा करते हैं. 

ऐसे में यदि आप नए साल के अवसर पर अपने घर में पौधे लगाने का सोच रहे हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि कौन-से पौधे घर में लगाने से बचना चाहिए, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और जीवन में सुख-शांति बनी रहे. 

नुकीले और कांटेदार पौधे
कैक्टस, बबूल जैसे कांटेदार पौधे घर के अंदर रखने से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है. इससे मानसिक तनाव, बीमारियां और आर्थिक हानि हो सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

Let's look at the occasions when you should avoid making chapati/ roti based on Vastu Shastra.
क्यों नहीं खानी चाहिए बासी आटे की रोटी? जान लें इसके अशुभ प्रभाव 
बेहद शुभ होती हैं ये मूर्तियां
घर के लिए बेहद शुभ हैं ये मूर्तियां, होती है धन की वर्षा! जानें किसे कहां लगाएं 
Vastu Tips for washing machine
लग सकता है वास्तु दोष! ये है वाशिंग मशीन की गलत दिशा, जानें इससे जुड़े नियम 
Vastu Tips For Money
घर की इन 6 जगहों पर कभी ना रखें गंदगी, कभी पीछा नहीं छोड़ती गरीबी  
Maa Lakshmi
बार-बार मिल रहे हैं ऐसे संकेत? समझ लें मां लक्ष्मी हैं आपसे नाराज 

दूध निकलने वाले पौधे
आक, कनेर आदि पौधों से सफेद रस निकलता है. वास्तु के अनुसार, ये पौधे घर में मानसिक अशांति, आर्थिक परेशानियां और अस्वस्थता लाते हैं.

मेहंदी का पौधा
सुगंधित होने के बावजूद मेहंदी का पौधा घर में मानसिक अस्थिरता, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक परेशानियां ला सकता है.

इमली का पेड़
इमली का पेड़ घर के समीप न रखें.  इसे शनि और राहु जैसे ग्रहों से जोड़ा गया है, जो कलह और बाधाओं का संकेत देता है. इससे घर में तनाव, अनबन और मानसिक अशांति बढ़ सकती है.

Advertisement

पीपल और बरगद का पेड़ (घर के भीतर)

पीपल और बरगद बड़े और पवित्र माने जाते हैं, लेकिन इन्हें घर के अंदर लगाना अशुभ माना जाता है. यह घर में ऊर्जा का असंतुलन और परिवार में झगड़े ला सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement