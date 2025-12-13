Vastu Tips for New Year: नए साल पर घर में ना लगाएं ये पौधे, खुशियों की जगह घेर सकती हैं मुसीबतें

Unlucky Plants For Home: घर में लगाए गए पेड़-पौधे न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि वास्तु दोषों को दूर करने में भी मददगार होते हैं. सही दिशा और सही पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-शांति और समृद्धि लाते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, जिन्हें घर में लगाना अशुभ माना जाता है. इन पौधों का असर व्यक्ति की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य और आर्थिक हालात पर भी पड़ता है. ये पौधे कई बार बिना वजह तनाव, पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य समस्याएं और धन से जुड़ी परेशानियां भी पैदा करते हैं.

ऐसे में यदि आप नए साल के अवसर पर अपने घर में पौधे लगाने का सोच रहे हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि कौन-से पौधे घर में लगाने से बचना चाहिए, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और जीवन में सुख-शांति बनी रहे.

नुकीले और कांटेदार पौधे

कैक्टस, बबूल जैसे कांटेदार पौधे घर के अंदर रखने से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है. इससे मानसिक तनाव, बीमारियां और आर्थिक हानि हो सकती है.

दूध निकलने वाले पौधे

आक, कनेर आदि पौधों से सफेद रस निकलता है. वास्तु के अनुसार, ये पौधे घर में मानसिक अशांति, आर्थिक परेशानियां और अस्वस्थता लाते हैं.

मेहंदी का पौधा

सुगंधित होने के बावजूद मेहंदी का पौधा घर में मानसिक अस्थिरता, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक परेशानियां ला सकता है.

इमली का पेड़

इमली का पेड़ घर के समीप न रखें. इसे शनि और राहु जैसे ग्रहों से जोड़ा गया है, जो कलह और बाधाओं का संकेत देता है. इससे घर में तनाव, अनबन और मानसिक अशांति बढ़ सकती है.

पीपल और बरगद का पेड़ (घर के भीतर)

पीपल और बरगद बड़े और पवित्र माने जाते हैं, लेकिन इन्हें घर के अंदर लगाना अशुभ माना जाता है. यह घर में ऊर्जा का असंतुलन और परिवार में झगड़े ला सकता है.

