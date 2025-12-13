Maa Lakshmi: घर में लक्ष्मी आने का संकेत है ये 5 शुभ चीजें दिखना, कंगाल भी हो जाते हैं धनवान

Maa Lakshmi: हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को सुख-संपन्नता, सौभाग्य और धन की देवी माना गया है. कहते हैं कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, वहां कभी धन की कमी नहीं होती है. वास्तु के अनुसार, कुछ खास संकेतों से आप घर में देवी लक्ष्मी की मौजूदगी का अंदाजा लगा सकते हैं. इन शुभ संकेतों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए आइए जानते हैं कि ये शुभ संकेत क्या हैं.

और पढ़ें

शंख की ध्वनि

यदि आपको सुबह-सुबह अचानक शंख की मधुर आवाज सुनाई दे तो समझ लीजिए कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो गया है. शंख पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है. शास्त्रों में शंख को लक्ष्मी का भाई भी बताया गया है.

झाड़ू

शास्त्रों में झाड़ू को भी माता लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है. इसलिए इसे हमेशा सम्मानपूर्वक रखने की सलाह दी जाती है. कहते है कि यदि सुबह घर से निकलते समय किसी को झाड़ू लगाते हुए देख लें तो मां लक्ष्मी की कृपा होने का इशारा होता है. यह आपके अच्छे दिन आने का इशारा हो सकता है.

खान-पान

यदि आपके खान-पान में अचानक सुधार आने लगे तो समझ लीजिए आपके घर में लक्ष्मी का वास है. मसलन शराब, अंडा, मांस से परहेज और थाली में जूठा खाना न छोड़ना. यह परिवर्तन भी घर में पवित्रता बढ़ने और लक्ष्मी जी की कृपा आने का संकेत माना जाता है.

Advertisement

उल्लू का दर्शन होना

उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन माना गया है. यदि किसी शुभ कार्य से पहले या संध्या काल में आपको उल्लू दिखाई दे जाए, तो इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है. यह धन की प्राप्ति और भाग्योदय का संकेत भी माना जाता है.

तुलसी

यदि आपके घर में तुलसी का पौधा अचानक से हरा-भरा हो जाए तो यह देवी लक्ष्मी की प्रसन्नता का संकेत समझा जाता है. घर में तुलसी का हरा-भरा रहना आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने और धन की आवक बढ़ने का संकेत भी होता है. हर रोज सुबह तुलसी को जल अर्पित करें और शाम को उसके समक्ष एक दीपक जरूर जलाएं.

---- समाप्त ----