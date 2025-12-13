Vastu Tips: 2026 से पहले घर लाएं स्वर्ग से उतरी ये एक चीज, पूरे साल नहीं होगी धन की कमी

Vastu Tips: नया साल 2026 शुरू होने वाला है. कहते हैं कि साल की शुरुआत में अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा का ध्यान रखा जाए तो उसका संचार पूरे साल बना रहता है. स्वर्ग से उतरी कुछ खास चीजें आपके इस काम को आसान बना सकती है. देवों और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन से 14 अनमोल रत्न प्रकट हुए थे. कहते हैं कि यदि इनमें से किसी एक को भी घर में सहेजकर रख लिया जाए तो दुख-दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है. आइए इन शुभ चीजों के बारे में जानते हैं.

और पढ़ें

पारिजात के फूल

ऐसी मान्यताएं हैं कि समुद्र मंथन के दौरान पारिजात का दिव्य वृक्ष प्राप्त हुआ था. इसलिए इस वृक्ष का घर के आस-पास होना बहुत शुभ माना जाता है. चाहें तो आप इस पवित्र पौधे के फूल अपने घर में रख सकते हैं. इसके फूल आपके घर को खुशियों से महका सकते हैं.

अमृत कलश

समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे. इसी कारण कलश का शुभ कार्यों और धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व बताया गया है. साल शुरू होने से पहले आपको एक नया कलश खरीदकर लाना चाहिए और नववर्ष के शुभारंभ पर उसमें जल भरकर घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए.

ऐरावत हाथी

ऐरावत नामक दिव्य हाथी भी समुद्र मंथन के दौरान मिला था, जो बाद में इंद्र देव का वाहन बना. नववर्ष के शुभारंभ पर पत्थर या क्रिस्टल से बने हाथी को प्रतीक के रूप में घर की उत्तर दिशा में रख सकते हैं. इससे आपके घर की खुशियों को कभी किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी.

Advertisement

पांचजन्य शंख

14 रत्नों में एक पांचजन्य शंख भी था, जिसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया था. नए साल के शुभ अवसर पर एक पांचजन्य शंख अपने घर लाइए और विधिवत पूजा के बाद उसे घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए, आपको लाभ होगा.

मां लक्ष्मी

समुद्र मंथन से ही देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था. इसलिए नए साल के शुभ अवसर पर आप मां लक्ष्मी की नई प्रतिमा या मूर्ति भी घर में स्थापित कर सकते हैं. इससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, धनधान्य में वृद्धि होगी और घर की खुशहाली बनी रहेगी.

---- समाप्त ----