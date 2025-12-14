scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vastu Tips: घर में रखें मां लक्ष्मी की ये मूर्तियां, कभी नहीं होगी धन की कमी

Vastu Tips: मां लक्ष्मी की मूर्ति घर में स्थापित करते समय वास्तु नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. जिस तरह सही दिशा, और सही मूर्ति आपको लाभ पहुंचा सकती हैं, ठीक वैसे ही गलत प्रतिमा और गलत दिशा धन हानि और दुर्भाग्य पैदा कर सकती है.

Advertisement
X
मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करने के वास्तु नियम. (Photo: ITG)
मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करने के वास्तु नियम. (Photo: ITG)

Goddess Lakshmi : मां लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना जाता है.हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में कभी धन की कमी न हो और जीवन में सुख-शांति बनी रहे. इसी इच्छा से लोग मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद के लिए घर में उनकी मूर्ति या तस्वीर स्थापित करते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, मां लक्ष्मी की मूर्ति को सही रूप, सही दिशा और सही विधि से रखना बहुत जरूरी होता है. मूर्ति का चयन गलत होने या गलत स्थान पर स्थापना करने से सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है और आर्थिक परेशानियां भी आ सकती हैं. 

मां लक्ष्मी की कौन-सी मूर्ति है शुभ
वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मां लक्ष्मी की सबसे शुभ प्रतिमा वह मानी जाती है जिसमें वे कमल पर बैठी हों. उनके दोनों पैर कमल के अंदर स्थित हों. यह मुद्रा स्थिरता, समृद्धि और निरंतर धन आगमन का प्रतीक है. कमल पर खड़ी हुई लक्ष्मी की मूर्ति को घर में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे अस्थिरता का संकेत माना जाता है, जिससे धन टिक नहीं पाता.

खड़ी मुद्रा और कुछ चित्रों से बचें
मां लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए. इसके अलावा, जिस तस्वीर में मां लक्ष्मी के साथ उल्लू दिखाई दे, उसे भी घर में लगाने की सलाह नहीं दी जाती. हालांकि उल्लू उनका वाहन है, लेकिन गृहस्थ जीवन में इसे अशुभ माना गया है. इसके बजाय विष्णु-लक्ष्मी की वह तस्वीर शुभ मानी जाती है, जिसमें वे गरुड़ पर विराजमान हों. यदि लक्ष्मी जी के साथ हाथी का जोड़ा हो, तो वह भी ऐश्वर्य और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना जाता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Aries Horoscope
साढ़ेसाती के कारण धन की बचत होगी मुश्किल, जानें मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 2026 
गीता उपदेश
Bhagavad Gita: नरक का द्वार खोलती हैं ये 3 आदतें, गीता में श्रीकृष्ण ने दी है चेतावनी 
गार्डनिंग टिप्स
नए साल पर घर में ना लगाएं ये पौधे, खुशियों की जगह घेर सकती हैं मुसीबतें  
ketu gochar 2026
2026 में केतु की चाल 3 राशियों पर भारी, राहु डालेगा हर काम में रोड़ा, करें ये उपाय 
पौष अमावस्या के महा उपाय
साल की आखिरी अमावस्या पर करें ये महाउपाय, खुल जाएंगे बंद किस्मत के दरवाजे 
Advertisement

गणेश-लक्ष्मी की संयुक्त मूर्ति कब रखें
मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की संयुक्त मूर्ति या तस्वीर केवल दीपावली के समय पूजन के लिए ही उचित मानी जाती है. रोजमर्रा में घर के मंदिर में दोनों की संयुक्त मूर्ति रखना वास्तु के अनुसार शुभ नहीं होता. इससे आर्थिक और पारिवारिक असंतुलन हो सकता है. 

मूर्ति की सामग्री कैसी हो
मां लक्ष्मी की मूर्ति शिला, धातु या मिट्टी की होनी चाहिए. प्लास्टिक या प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) की मूर्तियों को वास्तु में अशुभ माना गया है, क्योंकि इनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं होता. 

किस दिशा में रखें मां लक्ष्मी की मूर्ति
वास्तु के अनुसार, मां लक्ष्मी की मूर्ति को घर के उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण में रखना सबसे शुभ होता है.पूजा करते समय यह ध्यान रखें कि मां लक्ष्मी का मुख उत्तर दिशा की ओर हो.साथ ही, घर में एक से अधिक लक्ष्मी प्रतिमा या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement