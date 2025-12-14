Vastu Tips: घर में रखें मां लक्ष्मी की ये मूर्तियां, कभी नहीं होगी धन की कमी

Goddess Lakshmi : मां लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना जाता है.हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में कभी धन की कमी न हो और जीवन में सुख-शांति बनी रहे. इसी इच्छा से लोग मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद के लिए घर में उनकी मूर्ति या तस्वीर स्थापित करते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, मां लक्ष्मी की मूर्ति को सही रूप, सही दिशा और सही विधि से रखना बहुत जरूरी होता है. मूर्ति का चयन गलत होने या गलत स्थान पर स्थापना करने से सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है और आर्थिक परेशानियां भी आ सकती हैं.

मां लक्ष्मी की कौन-सी मूर्ति है शुभ

वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मां लक्ष्मी की सबसे शुभ प्रतिमा वह मानी जाती है जिसमें वे कमल पर बैठी हों. उनके दोनों पैर कमल के अंदर स्थित हों. यह मुद्रा स्थिरता, समृद्धि और निरंतर धन आगमन का प्रतीक है. कमल पर खड़ी हुई लक्ष्मी की मूर्ति को घर में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे अस्थिरता का संकेत माना जाता है, जिससे धन टिक नहीं पाता.

खड़ी मुद्रा और कुछ चित्रों से बचें

मां लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए. इसके अलावा, जिस तस्वीर में मां लक्ष्मी के साथ उल्लू दिखाई दे, उसे भी घर में लगाने की सलाह नहीं दी जाती. हालांकि उल्लू उनका वाहन है, लेकिन गृहस्थ जीवन में इसे अशुभ माना गया है. इसके बजाय विष्णु-लक्ष्मी की वह तस्वीर शुभ मानी जाती है, जिसमें वे गरुड़ पर विराजमान हों. यदि लक्ष्मी जी के साथ हाथी का जोड़ा हो, तो वह भी ऐश्वर्य और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना जाता है.

गणेश-लक्ष्मी की संयुक्त मूर्ति कब रखें

मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की संयुक्त मूर्ति या तस्वीर केवल दीपावली के समय पूजन के लिए ही उचित मानी जाती है. रोजमर्रा में घर के मंदिर में दोनों की संयुक्त मूर्ति रखना वास्तु के अनुसार शुभ नहीं होता. इससे आर्थिक और पारिवारिक असंतुलन हो सकता है.

मूर्ति की सामग्री कैसी हो

मां लक्ष्मी की मूर्ति शिला, धातु या मिट्टी की होनी चाहिए. प्लास्टिक या प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) की मूर्तियों को वास्तु में अशुभ माना गया है, क्योंकि इनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं होता.

किस दिशा में रखें मां लक्ष्मी की मूर्ति

वास्तु के अनुसार, मां लक्ष्मी की मूर्ति को घर के उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण में रखना सबसे शुभ होता है.पूजा करते समय यह ध्यान रखें कि मां लक्ष्मी का मुख उत्तर दिशा की ओर हो.साथ ही, घर में एक से अधिक लक्ष्मी प्रतिमा या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है.

