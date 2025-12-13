scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vastu Tips For Washing Machine: लग सकता है वास्तु दोष! ये है वाशिंग मशीन की गलत दिशा, जानें इससे जुड़े नियम

Vastu Tips For Washing Machine: गलत दिशा में रखी वाशिंग मशीन न सिर्फ बार-बार खराब होती है, बल्कि घर की ऊर्जा और खर्चो पर भी सीधा असर डालती है. वास्तु के अनुसार, वाशिंग मशीन का सही प्लेसमेंट अपनाकर आप नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और घर में सकारात्मकता बढ़ा सकते हैं.

Advertisement
X
वाशिंग मशीन से जुड़े वास्तु टिप्स (Photo: Pixabay)
वाशिंग मशीन से जुड़े वास्तु टिप्स (Photo: Pixabay)

Vastu Tips For Washing Machine: घर में वाशिंग मशीन तो लगभग हर किसी के पास होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे गलत दिशा में रखने से भी वास्तु दोष पैदा हो सकता है. जिन घरों में बार-बार मशीन खराब होती है और पानी का लीकेज होता है या अनावश्यक खर्च बढ़ता है, अक्सर इसका कारण मशीन की गलत प्लेसमेंट से होता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, वाशिंग मशीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं, बल्कि घर की जल और अग्नि ऊर्जा से जुड़ा महत्त्वपूर्ण तत्व है. इसलिए इसे किस दिशा में रखना चाहिए, कौन-सी जगह नुकसानदायक है और मशीन के आसपास क्या सावधानियां रखनी चाहिए. ये सब महत्वपूर्ण बातें जानना बहुत जरूरी है.

वांशिग मशीन की सही दिशा

वास्तु के अनुसार, वाशिंग मशीन को उत्तर-पूर्व (ईशान) दिशा में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिशा जल और पूजा से जुड़ी मानी जाती है. मशीन को रखने के लिए दक्षिण-पूर्व (अग्नि) या पश्चिम दिशा सबसे उपयुक्त मानी जाती है. इससे घर में कार्यों में रुकावट कम होती है और मशीन भी लंबे समय तक सही चलती है.

सम्बंधित ख़बरें

Let's look at the occasions when you should avoid making chapati/ roti based on Vastu Shastra.
क्यों नहीं खानी चाहिए बासी आटे की रोटी? जान लें इसके अशुभ प्रभाव 
बेहद शुभ होती हैं ये मूर्तियां
घर के लिए बेहद शुभ हैं ये मूर्तियां, होती है धन की वर्षा! जानें किसे कहां लगाएं 
Vastu Tips For Money
घर की इन 6 जगहों पर कभी ना रखें गंदगी, कभी पीछा नहीं छोड़ती गरीबी  
Maa Lakshmi
बार-बार मिल रहे हैं ऐसे संकेत? समझ लें मां लक्ष्मी हैं आपसे नाराज 
Vastu Tips
फ्रिज के ऊपर भूलकर भी न रखें ये चीजें, वरना खत्म हो जाएगी घर की शुभता 

बाथरूम में वाशिंग मशीन रखना अच्छा है या नहीं

वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर घर में जगह की कमी है तो बाथरूम में रखा जा सकता है. लेकिन सुनिश्चित करें कि मशीन दीवार से टिकी न हो, फर्श सूखा रहे और उसका ड्रेन आउटलेट दक्षिण दिशा में हो. इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा रुकती नहीं है.

गंदे कपड़े कहां रखें 

वास्तु शास्त्र के अनुसार, गंदे कपड़े वाशिंग मशीन के पास अव्यवस्थित ढेर में नहीं रखने चाहिए. इन्हें एक ढक्कन वाली लॉन्ड्री बास्केट में रखें और कोशिश करें कि बास्केट उत्तर-पश्चिम दिशा में हो. 

Advertisement

वाशिंग मशीन का ये है शुभ रंग

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा में रखी वाशिंग मशीन के लिए हरा, लाल, गुलाबी, नारंगी, ऑफ व्हाइट, ब्राउन और पीला रंग शुभ माना जाता है. वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में मशीन रखने पर पीला, सफेद, नीला और काला रंग अनुकूल माना जाता है. अगर आपकी मशीन का रंग दिशा के अनुसार नहीं है, तो आप उसे उसी अनुकूल रंग के कपड़े से ढककर भी रख सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement