Vastu Tips For Washing Machine: लग सकता है वास्तु दोष! ये है वाशिंग मशीन की गलत दिशा, जानें इससे जुड़े नियम

Vastu Tips For Washing Machine: घर में वाशिंग मशीन तो लगभग हर किसी के पास होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे गलत दिशा में रखने से भी वास्तु दोष पैदा हो सकता है. जिन घरों में बार-बार मशीन खराब होती है और पानी का लीकेज होता है या अनावश्यक खर्च बढ़ता है, अक्सर इसका कारण मशीन की गलत प्लेसमेंट से होता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, वाशिंग मशीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं, बल्कि घर की जल और अग्नि ऊर्जा से जुड़ा महत्त्वपूर्ण तत्व है. इसलिए इसे किस दिशा में रखना चाहिए, कौन-सी जगह नुकसानदायक है और मशीन के आसपास क्या सावधानियां रखनी चाहिए. ये सब महत्वपूर्ण बातें जानना बहुत जरूरी है.

वांशिग मशीन की सही दिशा

वास्तु के अनुसार, वाशिंग मशीन को उत्तर-पूर्व (ईशान) दिशा में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिशा जल और पूजा से जुड़ी मानी जाती है. मशीन को रखने के लिए दक्षिण-पूर्व (अग्नि) या पश्चिम दिशा सबसे उपयुक्त मानी जाती है. इससे घर में कार्यों में रुकावट कम होती है और मशीन भी लंबे समय तक सही चलती है.

बाथरूम में वाशिंग मशीन रखना अच्छा है या नहीं

वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर घर में जगह की कमी है तो बाथरूम में रखा जा सकता है. लेकिन सुनिश्चित करें कि मशीन दीवार से टिकी न हो, फर्श सूखा रहे और उसका ड्रेन आउटलेट दक्षिण दिशा में हो. इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा रुकती नहीं है.

गंदे कपड़े कहां रखें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, गंदे कपड़े वाशिंग मशीन के पास अव्यवस्थित ढेर में नहीं रखने चाहिए. इन्हें एक ढक्कन वाली लॉन्ड्री बास्केट में रखें और कोशिश करें कि बास्केट उत्तर-पश्चिम दिशा में हो.

वाशिंग मशीन का ये है शुभ रंग

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा में रखी वाशिंग मशीन के लिए हरा, लाल, गुलाबी, नारंगी, ऑफ व्हाइट, ब्राउन और पीला रंग शुभ माना जाता है. वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में मशीन रखने पर पीला, सफेद, नीला और काला रंग अनुकूल माना जाता है. अगर आपकी मशीन का रंग दिशा के अनुसार नहीं है, तो आप उसे उसी अनुकूल रंग के कपड़े से ढककर भी रख सकते हैं.

