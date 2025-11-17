scorecardresearch
 

Feedback

Vastu Tips: घर के मंदिर में ये होनी चाहिए मूर्तियों की ऊंचाई, जान लें पूजा घर से जुड़े खास नियम

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूजा घर केवल आस्था का स्थान नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र भी होता है. इसलिए, इसमें मूर्तियों की ऊंचाई, दिशा और स्थापना के नियमों का पालन बेहद आवश्यक माना गया है.

Advertisement
X
पूजा घर से जुड़े वास्तु नियम (Photo: AI Generated)
पूजा घर से जुड़े वास्तु नियम (Photo: AI Generated)

Vastu Tips For Puja Ghar: हिंदू धर्म वास्तु शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण और खास माना जाता है, जिसमें घर से जुड़े, ऑफिस से जुड़े, किचन वगैरह से जुड़े नियमों का जिक्र किया गया है. वहीं, वास्तु शास्त्र में पूजा घर या कहें घर के मंदिरों से जुड़े नियम भी बताए गए हैं. पूजा घर में भगवान की मूर्तियां या तस्वीरों रखी होना बहुत ही आम सी बात है. लेकिन, वास्तु शास्त्र और शास्त्रों में भगवान की मूर्तियों की स्थापना और उनकी सही ऊंचाई भी बताई गई है. कहते हैं कि इन नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है. चलिए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र में मूर्तियों की क्या सही ऊंचाई होनी चाहिए.

वास्तु शास्त्र में मूर्तियों की ऊंचाई

छोटी मूर्तियां- अगर घर का मंदिर आकार में छोटा है, तो उसमें 3 से 6 इंच की मूर्तियां रखना शुभ माना जाता है. ऐसी छोटी मूर्तियां सीमित स्थान में भी सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखती हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

vastu shastra
कमीशन या इनवेस्टमेंट का करते हैं काम, इस दिशा में बनवाएं घर का प्रवेश द्वार 
Tulsi Upay
Tulsi Upay for Money: पैसे की रहती है किल्लत, अपनाएं तुलसी की मंजरी का ये उपाय, होगी धन वर्षा 
Do not keep these things at the main gate of your house, otherwise Goddess Lakshmi will go back
घर में मौजूद इन 4 चीजों से रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी, जानें वास्तु नियम 
Vastu Tips
घर में इस अशुभ चीज के रहने से लगता है कुबेर दोष, गरीबी नहीं छोड़ती पीछा 
Vastu Tips
घर का ये कोना सबसे शुभ, यहां एक गलती से संपत्ति-स्वास्थ्य पर होगा बुरा असर 

मध्यम आकार की मूर्तियां- अगर घर में मंदिर का आकार बड़ा है, तो उसमें 12 से 18 इंच ऊंची मूर्तियां रखना उत्तम माना जाता है. इस तरह की मूर्तियां पूजा स्थल को प्रदान करती हैं, जिससे श्रद्धा और भक्ति की भावना और गहरी होती है.

बड़ी मूर्तियां- घरों के मंदिर या पूजा घर में 24 इंच से ज्यादा ऊंची भगवान की मूर्तियां रखना अच्छा नहीं माना जाता है. यदि आपको बड़े आकार की मूर्तियों की स्थापना करनी है तो उन्हें किसी बड़े मंदिर या सार्वजनिक पूजा स्थल पर रखना अत्यंत शुभ होता है.

Advertisement

शिवलिंग का आकार- कई लोग अपने घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करना पसंद करते हैं. ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि घर में रखा जाने वाला शिवलिंग अंगूठे के आकार से बड़ा न हो. मान्यताओं के अनुसार, बड़ा शिवलिंग घर के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि शिवलिंग अत्यंत ऊर्जावान होता है. इसीलिए, घर के मंदिर में केवल छोटा शिवलिंग स्थापित करने की परंपरा है. 

मूर्ति स्थापना के नियम

- वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूजा घर में भगवान की मूर्ति स्थापना उत्तर-पूर्व दिशा में करनी चाहिए. उत्तर-पूर्व दिशा को ईशान कोण के नाम से भी जाना जाता है और ईशान कोण देवी-देवताओं की दिशा मानी जाती है.

- इसके अलावा, घर के पूजा घर में कभी भी टूटी हुई मूर्तियां या खंडित मूर्तियों की स्थापना नहीं करनी चाहिए और अगर रखी हुई खंडित हो जाए तो उन्हें तुरंत हटा दें.

- कोशिश करें कि पूजाघर में भगवान की सभी मूर्तियां बैठी हुई मुद्रा में स्थापित हों. साथ ही, मूर्तियों को दीवार से दूर ही रखें. 

पूजा घर से जुड़ा खास नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार, मूर्ति स्थापना के दौरान या उसके बाद पूजा स्थल हमेशा साफ रहना चाहिए और उसमें कभी गंदगी नहीं करनी चाहिए, वरना ईष्ट देवता नाराज हो जाते हैं. इसके अलावा, पूजा के समय दीपक या अगरबत्ती जरूर प्रज्वलित करने चाहिए. साथ ही, नियमित रूप से रोजाना मूर्तियों को साफ करना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement