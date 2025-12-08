Surya Mulank 2026: सूर्य का साल है 2026, इन 4 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए 'स्वर्णिम काल' से नहीं कम

Surya Mulank 2026: नया साल 2026 शुरू होने वाला है और यह वर्ष सूर्य का रहने वाला है. न्यूमैरोलॉजी या अंक गणित के लिहाज से देखें तो 2026 का टोटल 10 (2+0+2+6= 10) होता है. और ज्योतिष अंक में 10 नंबर का मूलांक 1 निकलता है, जो कि सूर्य का अंक है. इसलिए आगामी वर्ष में ग्रहों के राजा सूर्य का प्रभाव अधिक रहने वाला है. ज्योतिषविद कहते हैं कि जिन लोगों का मूलांक 1 है, साल 2026 में उन पर सूर्य की विशेष कृपा हो सकती है.
इन तारीखों पर जन्मे लोगों का है मूलांक 1
अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उन सभी जातकों का मूलांक 1 माना जाता है. इस मूलांक के लोगों में गजब की लीडरशिप क्वालिटी होती है और ये लाख कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी तरक्की का रास्ता खोज ही लेते हैं.
मूलांक 1 के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2026?
आत्मविश्वास से भरपूर- नए साल 2026 में मूलांक 1 वालों में भरपूर आत्मविश्वास दिखाई देगा. ये अपने साहस-पराक्रम से हर बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं. हालांकि अति आत्मविश्वास में लिए गए फैसले आपको नुकसान भी दे सकते हैं. इसलिए तार्किक होकर ही बड़े फैसले करें. आपका मान-सम्मान, प्रतिष्ठा शिखर पर होगी.
पिता का सहयोग- इस वर्ष मूलांक 1 के लोगों को अपने पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा. उनके सहयोग से आप करियर में बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं. किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं या फिर पीढ़ियों से चले आ रहे व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं. इस वर्ष पिता-पुत्र में गजब की बॉन्डिंग दिखाई दे सकती है.
धनधान्य में वृद्धि- 2026 आपकी आमदनी के लिहाज से भी अच्छा माना जा रहा है. आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कीमती चीजों पर पैसा खर्च करेंगे, लेकिन धन की आवक में कोई कमी नहीं रहेगी. इस वर्ष आप खूब धन कमाएंगे और पैसे की बचत भी करेंगे. भविष्य के लिए किसी बड़ी योजना में भी निवेश कर सकते हैं.
सेहत में सुधार- स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह नया वर्ष उत्तम दिखाई दे रहा है. किसी पुराने रोग से आपको राहत मिल सकती है. मानसिक शांति और ऊर्जा का अनुभव करेंगे. सुखद यात्रा के प्रबल योग हैं. विदेश में पढ़ने या घूमने का सपना जो सालों से आप देख रहे हैं, वो इस वर्ष पूरा होने की संभावना है.