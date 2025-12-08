scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Surya Mulank 2026: सूर्य का साल है 2026, इन 4 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए 'स्वर्णिम काल' से नहीं कम

Surya Mulank 2026: नया वर्ष 2026 सूर्य का साल रहने वाला है और न्यूमैरोलॉजी में सूर्य का मूलांक 1 होता है. जिन लोगों का मूलांक 1 है, साल 2026 उनके लिए विशेष फलदायी माना जा रहा है. इस मूलांक के लोगों को 2026 में पूरे साल खूब लाभ मिलने वाला है.

Advertisement
X
आगामी वर्ष 2026 में ग्रहों के राजा सूर्य का प्रभाव अधिक रहने वाला है. (Photo: Pixabay)
आगामी वर्ष 2026 में ग्रहों के राजा सूर्य का प्रभाव अधिक रहने वाला है. (Photo: Pixabay)

Surya Mulank 2026: नया साल 2026 शुरू होने वाला है और यह वर्ष सूर्य का रहने वाला है. न्यूमैरोलॉजी या अंक गणित के लिहाज से देखें तो 2026 का टोटल 10 (2+0+2+6= 10) होता है. और ज्योतिष अंक में 10 नंबर का मूलांक 1 निकलता है, जो कि सूर्य का अंक है. इसलिए आगामी वर्ष में ग्रहों के राजा सूर्य का प्रभाव अधिक रहने वाला है. ज्योतिषविद कहते हैं कि जिन लोगों का मूलांक 1 है, साल 2026 में उन पर सूर्य की विशेष कृपा हो सकती है.

इन तारीखों पर जन्मे लोगों का है मूलांक 1
अंक ज्योतिष के अनुसार,  जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उन सभी जातकों का मूलांक 1 माना जाता है. इस मूलांक के लोगों में गजब की लीडरशिप क्वालिटी होती है और ये लाख कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी तरक्की का रास्ता खोज ही लेते हैं.

मूलांक 1 के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2026?

सम्बंधित ख़बरें

Surya Shani Yuti 2026
सूर्य-शनि की युति, 4 जनवरी 2026 से शुरू होगा इन 3 राशियों का 'स्वर्णिम काल' 
surya mangal yuti 2026
शनि की राशि में सूर्य-मंगल की युति, नए साल में इन 3 राशियों की बढ़ेगी कमाई 
Surya Rashi Parivartan
सूर्य का मंगल की राशि में प्रवेश, कुंभ सहित इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम शुरू 
Surya Nakshatra Parivartan 2025
शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, 2 हफ्ते इन 3 राशियों को हो सकती है धनहानि 
Sun-Yama Yoga will open new paths in life for Leo people.
उत्पन्ना एकादशी के बाद सूर्य गोचर, त्रिग्रही योग इन 4 राशियों के लाएगा अच्छे दिन 

आत्मविश्वास से भरपूर- नए साल 2026 में मूलांक 1 वालों में भरपूर आत्मविश्वास दिखाई देगा. ये अपने साहस-पराक्रम से हर बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं. हालांकि अति आत्मविश्वास में लिए गए फैसले आपको नुकसान भी दे सकते हैं. इसलिए तार्किक होकर ही बड़े फैसले करें. आपका मान-सम्मान, प्रतिष्ठा शिखर पर होगी.

पिता का सहयोग- इस वर्ष मूलांक 1 के लोगों को अपने पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा. उनके सहयोग से आप करियर में बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं. किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं या फिर पीढ़ियों से चले आ रहे व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं. इस वर्ष पिता-पुत्र में गजब की बॉन्डिंग दिखाई दे सकती है.

Advertisement

धनधान्य में वृद्धि- 2026 आपकी आमदनी के लिहाज से भी अच्छा माना जा रहा है. आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कीमती चीजों पर पैसा खर्च करेंगे, लेकिन धन की आवक में कोई कमी नहीं रहेगी. इस वर्ष आप खूब धन कमाएंगे और पैसे की बचत भी करेंगे. भविष्य के लिए किसी बड़ी योजना में भी निवेश कर सकते हैं.

सेहत में सुधार- स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह नया वर्ष उत्तम दिखाई दे रहा है. किसी पुराने रोग से आपको राहत मिल सकती है. मानसिक शांति और ऊर्जा का अनुभव करेंगे. सुखद यात्रा के प्रबल योग हैं. विदेश में पढ़ने या घूमने का सपना जो सालों से आप देख रहे हैं, वो इस वर्ष पूरा होने की संभावना है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement