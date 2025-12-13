scorecardresearch
 
Surya Rashi Parivartan 2025: 16 दिसंबर को साल का आखिरी सूर्य गोचर, सोने की तरह चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत

2025 का अंतिम सूर्य गोचर 16 दिसंबर को धनु राशि में होगा, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं. इस गोचर से मेष, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के जातकों को करियर, धन और व्यापार में लाभ मिलने के योग बनेंगे. सूर्य देव की कृपा से इन राशियों के लिए समय बेहद शुभ रहेगा.

16 दिसंबर को ग्रहों के राजा सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे. यह गोचर पांच राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है.
Surya Rashi Parivartan 2025: 16 दिसंबर को साल 2025 का आखिरी सूर्य गोचर होने वाला है. इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे. धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और इसमें सूर्य का प्रवेश पांच राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है. ज्योतिषविदों की मानें तो धनु राशि में जाते ही सूर्य देव मेष, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि पर अपनी कृपा बरसाएंगे. यह गोचर धन, व्यापार, नौकरी और रिश्ते-नातों के लिहाज से इन राशियों के लिए शुभ दिखाई दे रहा है.

मेष राशि
धन से जुड़े मामलों में उन्नति होगी. अचानक लाभ मिलने की संभावनाएं हैं. इस अवधि में आपकी रुकी हुई योजनाओं को गति मिल सकती है. कोई नई संपत्ति खरीदने की योजना को आगे बढ़ा सकते हैं. नया घर, फ्लैट या वाहन भी लेकर आ सकते हैं. आपकी सेहत अच्छी रहेगी और खान-पान पर विशेष ध्यान देंगे. भाइयों-बहनों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देना लाभदायक होगा.

सिंह राशि
धनधान्य में वृद्धि के संकेत बनते दिख रहे हैं. आय बढ़ेगी और खर्चों में कमी आने की पूरी संभावना है. व्यापार से अच्छा मुनाफा मिल सकता है. कार्यस्थल पर टीमवर्क अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि केवल अपनी सोच पर अड़े रहने से परिस्थितियां आपके विपरीत हो सकती हैं. रिश्तों में सुधार होगा और समाज में आपके परिवार की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी. जीवनसाथ की मदद से आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है.

तुला राशि
व्यवसाय कर रहे लोगों को इस अवधि में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिल सकती है. पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. आपकी लागत घटेगी और मुनाफा बढ़त पर रहेगा. कार्यशैली में निखार आएगा. कामकाज में दोस्तों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है. मेहनती जातकों को समय-समय पर शुभ समाचार मिलते रहेंगे. वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ने की भी संभावना है.

धनु राशि
व्यापार में उन्नति के कई अवसर सामने आ सकते हैं. आय के नए साधन उपलब्ध हो सकते हैं और खर्चों में कमी भी दिखाई देगी. कहीं से रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है. चोट-दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे. जल्दबाजी में फैसले नहीं लेंगे. हालांकि, सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें और रोगों से सावधान रहें. परिवार में आपके कार्यों को समर्थन मिलेगा.

मकर राशि
कामकाज के क्षेत्र में आपके प्रयासों को सराहा जाएगा. उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे. हालांकि, इस अवधि में खर्च बढ़ने की भी पूरी संभावना है, इसलिए आर्थिक संतुलन बनाए रखें. आय के स्रोत बढ़ाने का प्रयास करने वालों को लाभ होगा. बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए किसी लाभदायक योजना में निवेश करने का विचार कर सकते हैं.

