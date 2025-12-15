Shukra Nakshatra Parivartan 2025: साल के अंत में होगा शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन, ये 3 राशियां बनेंगी मालामाल

Shukra Nakshatra Parivartan 2025: सभी ग्रहों में शुक्र सबसे शुभ ग्रह माना जाता है. शुक्र को सुख-समृद्धि, सौंदर्य और विलासिता का कारकग्रह भी माना जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, इस समय शुक्र वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं और 20 दिसंबर को धनु राशि में चले जाएंगे. इसके बाद साल के अंत में शुक्र यानी 30 दिसंबर को रात 10 बजकर 5 मिनट पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चले जाएंगे. विशेष बात यह है कि इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र खुद हैं, जिससे कई राशियों के जीवन में धन का अंबार लगेगा.

ज्योतिषियों के अनुसार, शुक्र के गोचर और नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही विशेष कहलाता है. ऐसे में नया साल शुरू होने से ठीक पहले शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही लाभकारी माना जा रहा है. आइए जानते हैं उन लकी राशियों के बारे में.

वृषभ

साल के अंत में होने जा रहे शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन से वृषभ राशि वालों को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा. भाग्य का साथ मिलेगा. बिजनेस और करियर में तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं. निर्णयों में बहुत ज्यादा सकारात्मक महसूस करेंगे. छात्रों के लिए यह वक्त बहुत ही अच्छा माना जा रहा है. आर्थिक रूप से यह समय बहुत ही लाभकारी है. सभी कार्यों में दिक्कतें समाप्त होंगी.

तुला

शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन से तुला राशि वालों के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी. नौकरी में सहकर्मियों के साथ प्राप्त होगा. परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएंगे जिससे मन सकारात्मक हो जाएगा. नए लोगों से मुलाकात होगी जो भविष्य में साथ देंगे. धनधान्य में वृद्धि पाएंगे. शेयर मार्केट या अन्य किसी क्षेत्र में निवेश करने से लाभ होगा लेकिन सलाहकार की सलाह जरूर लें.

मकर

शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन से मकर राशि वाले वेतन में वृद्धि पाएंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. नया काम मिलने का संयोग बन रहा है. जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे उतना ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा. सेहत अच्छी हो जाएगी. आय कमाने के नए अवसर हाथ लगेंगे. जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको फायदा होगा.

