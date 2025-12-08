Shukra Nakshatra Parivartan 2025: शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन आज, इन 4 राशियों को अचानक हो सकता है धनलाभ

Shukra Nakshatra Parivartan 2025: धन और ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र ने 26 नवंबर को ही वृश्चिक राशि में गोचर किया था. अब 9 दिसंबर यानी आज शुक्र बुध के स्वामित्व वाले जेष्ठा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं. इस नक्षत्र में शुक्र 20 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे. शुक्र के इस नक्षत्र परितर्वन को चार राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है. इन राशि के जातकों को प्रत्येक मामले में सफलता हासिल हो सकती है. आय, खर्च और निवेश के मामले में भी इनकी स्थिति पहले से बेहतर होने वाली है.

और पढ़ें

मिथुन राशि

ज्येष्ठा नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश मिथुन राशि जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है. व्यक्तिगत तौर पर यह परिवर्तन आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. आपकी क्रिएटिविटी और लीडरशिप क्वालिटी में निखार आने से कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा. कोई कीमती तोहफा देकर जीवनसाथी को खुश कर सकते हैं. यह समय नए निवेश और योजनाओं की शुरुआत के लिए उपयुक्त रहेगा.

कन्या राशि

कन्या राशि के लिए यह समय अत्यंत मंगलकारी रहने वाला है. आपका जीवन प्रेम और प्रसन्नता से भरा रहेगा. नौकरीपेशा लोगों की पदोन्नति हो सकती है. कारोबार में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से मुनाफा बढ़ सकता है. मानसिक रूप से संतुष्टि मिलेगी और परिवार के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा. धन और समृद्धि के लिहाज से भी यह अवधि अनुकूल है.

वृश्चिक राशि

शुक्र और ज्येष्ठा नक्षत्र का संयोग जीवन में चल रही चुनौतियों को कम करेगा और नए अवसरों का पैदा करेगा. प्रेम संबंधों में मिठास आएगी. आय के नए स्रोत खुलेंगे. खर्चों में भी कमी आने की प्रबल संभावना है. स्वास्थ्य के लिहाज से समय अच्छा रहेगा. फिर भी हेल्थ को लेकर लापरवाही बिल्कुल न बरतें.

Advertisement

मीन राशि

आपके व्यक्तिगत जीवन में सुधार होगा. सामाजिक दायरा बढ़ेगा. नए और जरूरी लोगों के संपर्क में आएंगे. कोई बड़ी चिंता दूर होने से तनाव खत्म होगा. धन से जुड़े मामलों में लाभ मिलेगा और निवेश के परिणाम अनुकूल रहेंगे. जीवन में खुशहाली बढ़ेगी. आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

---- समाप्त ----