Shani Rahu 2026 Rashifal: कुंभ राशि के लिए संकट का साल है 2026! शनि और राहु करेंगे दोहरी मार

Shani Rahu 2026 Rashifal: 2026 में कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण रहेगा. इस राशि में राहु भी बैठे रहेंगे. ये दोनों ग्रह मिलकर कुंभ राशि के जातकों के लिए मानसिक दबाव, धन हानि और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को बढ़ाएंगे.

साल 2026 कुंभ राशि के लिए जरा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है. (Photo: Getty Images)
Shani Rahu 2026: नया वर्ष 2026 शुरू होने में अब करीब 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं. ग्रह-नक्षत्रों की चाल के लिहाज से इस नए वर्ष को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. खासतौर से अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो साल 2026 आपके लिए जरा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है. यह राशि शनि और पाप ग्रह राहु के प्रभाव में रहेगी. समय-समय पर कभी शनि आपको दिक्कत देगा, तो कभी राहु मुश्किल बढ़ाएगा. इसकी दो खास वजह हैं. आइए जानते हैं.

शनि के मीन राशि में होने से कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का तीसरा चरण जारी है. यह शनि के स्वामित्व वाली राशि भी है. दूसरा, 2026 राहु लगभग पूरे साल कुंभ राशि में ही रहने वाला है. राहु 5 दिसंबर 2026 को शनि की कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेगा. लेकिन जनवरी से दिसंबर की शुरुआत तक कुंभ राशि में ही चौकड़ी मारकर बैठा रहेगा. आइए अब जानते हैं कि शनि और राहु के प्रभाव वाली कुंभ राशि को 2026 में कैसा फल मिलेगा.

धनधान्य पर असर
शनि की साढ़ेसाती का तीसरा चरण और राहु की दशा आपको आर्थिक मोर्चे पर भयंकर नुकसान दे सकती है. आय के साधनों में कमी और खर्चों में लगातार वृद्धि से आपका मन चिंतित रहेगा. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले जो अब तक आपके पक्ष में दिख रहे थे, हाथ से फिसलते जाएंगे. घरेलू बजट पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा. नतीजन रुपया-पैसा उधार लेने की नौबत आ सकती है. 

मानसिक थकान
नए वर्ष 2026 में राहु-शनि का संयोग आपके मानसिक थकान की वजह भी बन सकता है. नौकरी-व्यापार में अत्यधिक वर्कलोड आपको बेचैन कर सकता है. दूसरे लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, इसे लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित रह सकते हैं. किसी बड़े सीक्रेट को छुपाकर रखना आपके लिए मुश्किल होगा. और आपको बार-बार उसके लीक होने का डर सताएगा.

स्वास्थ्य समस्या
नए वर्ष में आपको रोग-बीमारियों से भी संभलकर रहने की सलाह दी जाती है. कोई पुरानी चोट या बीमारी उभर सकती है. जो लंबे समय तक आपको दुख देगी. बीमारियों पर पानी की तरह पैसा बहाने की नौबत आ सकती है. घर के बुजुर्गों और माता-पिता की सेहत का विशेष ख्याल रखने की सलाह दी जाती है.

उपाय: नए साल 2026 में प्रत्येक माह के किसी भी शनिवार को छाया दान जरूर करें. इसके लिए एक पात्र में सरसों का तेल लें और उसमें अपने चेहरे की परछाई देखकर उसे किसी गरीब या जरूरतमंद को दान कर दें. आप हर माह किसी भी शनिवार को काली उड़द, काले तिल, गुड़ या घी का दान भी कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
