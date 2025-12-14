scorecardresearch
 
Shani Gochar 2026: नए साल में शनि इन 3 राशियों में धारण करेंगे सोने का पाया, बढ़ेंगे खर्चे-होगी धन हानि

न्याय के देवता शनि अभी मीन राशि में स्थित हैं और वर्ष 2026 में भी इसी राशि में रहेंगे. नए साल में भी शनि तीन राशियों में स्वर्ण पाया धारण करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में शनि का स्वर्ण पाया अशुभ माना जाता है और यह तीन राशियों के जीवन में संघर्ष व कठिनाइयां बढ़ा सकता है.

ज्योतिष शास्त्र में शनि के स्वर्ण पाए को अनुकूल नहीं माना गया है. (Photo: ITG)
ज्योतिष शास्त्र में शनि के स्वर्ण पाए को अनुकूल नहीं माना गया है. (Photo: ITG)

Shani Gochar 2026: न्याय देव शनि इस वक्त मीन राशि में बैठे हैं और नए साल 2026 में भी शनि इसी राशि में संचरण करेंगे. शनि जब मीन राशि में होते हैं तो तीन राशियों में स्वर्ण पाया धारण कर लेते हैं. यानी इन राशियों में शनि सोने के पाए पर चलते हैं. ज्योतिष शास्त्र में शनि के स्वर्ण पाए को अनुकूल नहीं माना गया है. कहते हैं कि शनि देव का स्वर्ण पाया जातकों के जीवन में बहुत सी कठिनाइयां लेकर आता है. आइए जानते हैं कि नए साल 2026 में शनि किन राशियों में सोने के पाए पर चलेंगे.

वृषभ राशि
शनि का स्वर्ण पाया आपके जीवन में चुनौतियां बढ़ा सकता है, लेकिन परिश्रम से किए गए हर प्रयास में सफलता मिलने के योग बनेंगे. भाई-बहनों के साथ मतभेद उभर सकते हैं. प्रॉपर्टी को लेकर परिवार में विवाद बढ़ सकता है. इस दौरान आपके खर्चों में इजाफा हो सकता है और पैसा बचाना आपके लिए जरा मुश्किल होगा. दांपत्य जीवन को संतुलित रखने के लिए जीवनसाथी की भावनाओं और विचारों को समझना जरूरी होगा.

तुला राशि
कार्यक्षेत्र में इस समय अतिरिक्त सतर्कता रखना आवश्यक रहेगा. नौकरी-व्यापार में लाभ या मुनाफा कमाने के लिए बहुत मशक्कत करनी होगी. स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि बीमारियों की आशंका बनी रहेगी. हालांकि पार्टनरशिप के व्यापार में की गई मेहनत का सही प्रतिफल मिलेगा. पहले से किए गए किसी निवेश से अच्छा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है.

मीन राशि
स्वर्ण पाए के प्रभाव से मन में नकारात्मक सोच बढ़ सकती है. आपको अपने अतीत का कोई बड़ा सीक्रेट लीक होने का डर सताएगा. रुपयों की देनदारी के चलते किसी शख्स से विवाद भी हो सकता है. जीवन में किसी ऐसा शख्स की एंट्री संभव है, जिससे परिवार में तनाव उत्पन्न हो सकता है. इस दौरान जितना अधिक सक्रिय और व्यस्त रहेंगे, उतने बेहतर नतीजे प्राप्त होंगे. इस अवधि में कुछ जातक गहनों की खरीदारी का मन बना सकते हैं, और इस दिशा में किया गया निवेश भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा.

---- समाप्त ----
