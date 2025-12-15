scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Saphala Ekadashi 2025: आज है सफला एकादशी, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और व्रत पारण समय

Saphala Ekadashi 2025: आज सफला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है. आज के दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालु शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा कर विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं. जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय

Advertisement
X
आज सफला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है. (Photo: ITG)
आज सफला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है. (Photo: ITG)

Saphala Ekadashi 2025: पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी का व्रत आज सोमवार, 15 दिसंबर 2025 को रखा जा रहा है. इस दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत और पूजा करने से जीवन के सभी कार्य सफल होते हैं. भगवान विष्णु की कृपा से घर में धन-धान्य और सुख-समृद्धि बनी रहती है. आज के दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालु शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा कर विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं सफला एकादशी 2025 की तिथि, पूजा मुहूर्त, विधि, मंत्र और व्रत पारण का समय. 

सफला एकादशी 2025 तिथि 
हिंदू पंचांग के अनुसार,पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 दिसंबर की रात 08:46 बजे शुरू हुई थी और इसका समापन आज 15 दिसंबर की रात 10:09 बजे होगा. इसी कारण आज 15 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है. 

सफला एकादशी 2025 पूजा शुभ मुहूर्त 

सम्बंधित ख़बरें

hans rajyog and malavya rajyog 2026
2026 में बनेगा हंस-मालव्य राजयोग, कुंभ समेत इन राशियों की बदलेगी किस्मत 
Saphala Ekadashi 2025
सफला एकादशी पर कल भूलकर भी ना करें गलतियां, श्रीहरि हो जाएंगे नाराज 
garuda purana teachings
गरुड़ पुराण के मुताबिक ये आदते हैं जीवन की सबसे बड़ी शत्रु, आज ही बना लें दूरी 
Aries Horoscope
साढ़ेसाती के कारण धन की बचत होगी मुश्किल, जानें मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 2026 
By the grace of Goddess Lakshmi, one will not only get happiness and prosperity but also wealth.
घर में रखें मां लक्ष्मी की ये मूर्तियां, कभी नहीं होगी धन की कमी 

सुबह में पूजा के दो शुभ मुहूर्त हैं. एक सुबह 07:04 से 08:24 और दूसरा सुबह 09:43 से 11:02 तक रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:00 से 12:43 रहेगा.शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त 04:20 से 05:39 तक रहेगा. 

सफला एकादशी पूजा विधि 
आज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें.  इसके बाद हाथ में जल, चावल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें.  घर और पूजा स्थल की साफ-सफाई करें. इसके बाद  गंगाजल का छिड़काव करें. शुभ मुहूर्त में लकड़ी के पटिए पर वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. उन्हें फूलों की माला पहनाएं और कुमकुम से तिलक करें. घी का दीपक जलाएं. भगवान पर  फूल, फल, रोली, अबीर अर्पित करें. पूजा के दौरान ॐ नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें. भगवान को भोग लगाएं, जिसमें तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें. विष्णु सहस्रनाम और सफला एकादशी की कथा का पाठ करें. अंत में आरती कर पूजा संपन्न करें. 

Advertisement

सफला एकादशी के मंत्र 

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ विष्णवे नमः

ॐ श्रीं लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः

ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्

सफला एकादशी व्रत पारण समय 
सफला एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि, यानी मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 को किया जाएगा. व्रत पारण का शुभ समय सुबह 07:07 बजे से 09:11 बजे तक रहेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement