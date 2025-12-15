Saphala Ekadashi 2025: आज है सफला एकादशी, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और व्रत पारण समय

Saphala Ekadashi 2025: पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी का व्रत आज सोमवार, 15 दिसंबर 2025 को रखा जा रहा है. इस दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत और पूजा करने से जीवन के सभी कार्य सफल होते हैं. भगवान विष्णु की कृपा से घर में धन-धान्य और सुख-समृद्धि बनी रहती है. आज के दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालु शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा कर विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं सफला एकादशी 2025 की तिथि, पूजा मुहूर्त, विधि, मंत्र और व्रत पारण का समय.

सफला एकादशी 2025 तिथि

हिंदू पंचांग के अनुसार,पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 दिसंबर की रात 08:46 बजे शुरू हुई थी और इसका समापन आज 15 दिसंबर की रात 10:09 बजे होगा. इसी कारण आज 15 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है.

सफला एकादशी 2025 पूजा शुभ मुहूर्त

सुबह में पूजा के दो शुभ मुहूर्त हैं. एक सुबह 07:04 से 08:24 और दूसरा सुबह 09:43 से 11:02 तक रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:00 से 12:43 रहेगा.शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त 04:20 से 05:39 तक रहेगा.

सफला एकादशी पूजा विधि

आज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें. इसके बाद हाथ में जल, चावल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें. घर और पूजा स्थल की साफ-सफाई करें. इसके बाद गंगाजल का छिड़काव करें. शुभ मुहूर्त में लकड़ी के पटिए पर वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. उन्हें फूलों की माला पहनाएं और कुमकुम से तिलक करें. घी का दीपक जलाएं. भगवान पर फूल, फल, रोली, अबीर अर्पित करें. पूजा के दौरान ॐ नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें. भगवान को भोग लगाएं, जिसमें तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें. विष्णु सहस्रनाम और सफला एकादशी की कथा का पाठ करें. अंत में आरती कर पूजा संपन्न करें.

सफला एकादशी के मंत्र

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ विष्णवे नमः

ॐ श्रीं लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः

ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्

सफला एकादशी व्रत पारण समय

सफला एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि, यानी मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 को किया जाएगा. व्रत पारण का शुभ समय सुबह 07:07 बजे से 09:11 बजे तक रहेगा.

