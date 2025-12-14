scorecardresearch
 
Saphala Ekadashi 2025: सफला एकादशी से इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, धन दौलत का लग जाएगा अंबार

Saphala Ekadashi 2025: पंचांग के अनुसार, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है. इस साल 15 दिसंबर यानी कल सफला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है. इस दिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु की आराधना करने पर सभी कार्यों में सफलता हासिल होती हैं. तो चलिए जानते हैं कि सफला एकादशी से किन राशियों पर श्रीहरि का आशीर्वाद बना रहेगा.

सफला एकादशी से इन 4 राशियों का शुरू होगा बढ़िया टाइम (Photo: Getty Images)
सफला एकादशी से इन 4 राशियों का शुरू होगा बढ़िया टाइम (Photo: Getty Images)

Saphala Ekadashi 2025: 15 दिसंबर यानी कल पौष मास की सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा. सफला एकादशी के दिन श्रीहरि, मां लक्ष्मी और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-उपासना करना बहुत ही शुभ माना जाता है. इस एकादशी के दिन जातक कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए अपने ईष्टदेवता का स्मरण करता है. 

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस बार सफला एकादशी बहुत सारे दुर्लभ संयोगों में मनाई जाएगी. इस दिन सोमवार का दिन, चित्रा नक्षत्र और शोभन योग का संयोग बन रहा है. इन तीनों शुभ संयोगों के कारण इस एकादशी का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है. सफला एकादशी पर इस बार श्रीहरि के साथ भगवान शिव की भी उपासना की जाएगी. तो चलिए जानते हैं कि सफला एकादशी से किन राशियों का अच्छा टाइम शुरू होने वाला है. 

मेष

सफला एकादशी मेष राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी मानी जा रही है. श्रीहरि की कृपा से खुशियों की प्राप्ति होगी. भाग्य का साथ प्राप्त होगा. करियर में ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे. 

कर्क

कर्क राशि वालों के लिए भी सफला एकादशी बहुत ही शुभ मानी जा रही है. यह दिन नए अवसरों से भरा रहेगा. किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होगी. नौकरी में सफलता मिलेगी. आय में बढ़ोतरी पाएंगे. खर्चो पर भी नियंत्रण रहेगा. श्रीहरि और भोलेनाथ की पूजा करने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी.

सिंह

सफला एकादशी से सिंह राशि वालों के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी. किस्मत का पूरा पूरा साथ प्राप्त होगा. भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा से इस समय कोई भी कष्ट निकट नहीं आएगा. आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ेगा.

कुंभ

सफला एकादशी से कुंभ राशि वालों के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे. शुभ योगों के कारण कुंभ राशि वालों को धन-दौलत की प्राप्ति होगी. दांपत्य जीवन बहुत ही अच्छी बीतेगा. नए लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे. 

