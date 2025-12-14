scorecardresearch
 
Vastu Tips: 2026 शुरू होते ही घर में कर लें ये एक काम, रईसी में कटेगा पूरा साल

Vastu Tips: 2026 सूर्य का वर्ष है. ज्योतिषाचार्या डॉ. नितिषा मल्होत्रा का मानना है कि इस साल वास्तु से जुड़े छोटे-छोटे उपाय अपनाकर घर में सुख, समृद्धि और धन में वृद्धि की जा सकती है. ये सरल उपाय सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाकर परिवार में खुशियों का माहौल बनाते हैं.

सूर्य के इस नए वर्ष में आप वास्तु से संबंधित बहुत छोटे-छोटे से उपाय कर बड़ा लाभ पा सकते हैं. (Photo: Pixabay)
Vastu Tips: नया साल 2026 शुरू होने वाला है. न्यूमेरोलॉजी या अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, साल 2026 सूर्य का साल है और इसमें कुछ खास उपाय कर घर की सुख-संपन्नता और धनधान्य में वृद्धि की जा सकती है. ज्योतिषाचार्या डॉ. नितिषा मल्होत्रा के मुताबिक, सूर्य के इस नए वर्ष में आप वास्तु से संबंधित बहुत छोटे-छोटे से उपाय कर बड़ा लाभ पा सकते हैं.  ये आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाकर खुशियों को संचार करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं.

ताम्बे का सूर्य
तांबे से निर्मित एक सूर्य यंत्र अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी ईशान कोण में जरूर लगाएं. यह यंत्र फर्श से 7 फीट की ऊंचाई पर स्थित होना चाहिए. नए साल में रोजाना सुबह उठकर स्नानादि के बाद इस सूर्य यंत्र पर गंगाजल छिड़कें और रोली से उसे तिलक लगाएं.

कुबेर प्रतिमा
घर की उत्तर दिशा को धन की दिशा भी कहा जाता है. इस दिशा में भगवान कुबेर की मूर्ति स्थापित करें. यह जल तत्व की दिशा भी मानी जाती है. इस दिशा में अगर आप जल से संबंधित कोई भी चीज या किसी पात्र में जल सहेजकर रखें तो बहुत लाभ होगा. इसमें आप कुछ फूल डाल के रख सकते हैं.

चांदी के पात्र में चावल
एक चांदी कटोरे में चावल भरकर उत्तर दिशा में रखने से भी बहुत शुभ परिणाम मिलते हैं. इससे घर में पैसों का फ्लो ठीक रहता और आदमी धैर्य के साथ धन संबंधी योजनाएं बना पाता है. इस दिशा में कूड़ा-कचरा या भारी सामान बिल्कुल भी न रखें. यह आपके जीवन में मुसीबतें ला सकता है.

तिजोरी में लाल या पीला वस्त्र
घर में रखी धन की तिजोरी में हमेशा साफ-सुथरा लाल या पीले रंग का कपड़ा रखें. इसके अंदर सोने या चांदी के सिक्के आभूषण जरूर रखें. आप चाहें तो कुछ कैश या गोल्ड ज्वैलरी भी रख सकते हैं. साथ ही, हल्दी की गांठ, लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र या कुबेर यंत्र भी तिजोरी में रख सकते हैं.

सूरजमुखी का प्लांट
घर में रंगबिरंगे और खुशबूदार फूल रखें. लाल या पीले रंग के फूल रखना बहुत शुभ होगा. वैसे भी 2026 सूर्य का साल है. ऐसे में आप चाहें तो सूरजमुखी का प्लांट भी घर लेकर आ सकते हैं.

मुख्य दरवाजा
घर का मुख्य दरवाजा यानी मेन डोर धन की स्थिति को मजबूत बना सकता है. यह आपके लिए बहुत सारे अवसर लेकर आता है. इसलिए दरवाजे को हमेशा शुभ रंगों से पेंट करें. जैसे सुनहरा, सिल्वर, लाल या पीले रंग का दरवाजा बहुत शुभ माना जाता है. यहां एक स्वस्तिक जरूर बनाएं और शुभ अवसरों दीपक जरूर जलाएं.

