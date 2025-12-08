Labh Drishti Yog 2026: शुक्र-शनि बनाएंगे लाभ दृष्टि योग, 2026 में इन 3 राशियों के आएंगे अच्छे दिन

Labh Drishti Yog 2026: सुखों के प्रदाता, धन और ऐश्वर्य के कारक शुक्र देव 15 जनवरी 2026 को न्याय देव शनि के साथ मिलकर लाभ दृष्टि योग का निर्माण करने वाले हैं. दरअसल, ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर स्थिति होकर विशेष योग बनाएंगे. ज्योतिष शास्त्र में इसे ही लाभ दृष्टि योग कहा जाता है. ज्योतिषविदों का कहना है कि साल की शुरुआत में इस दुर्लभ योग का बनना तीन राशियों के लिए किसी शुभ संकेत से कम नहीं हैं. ये शुभ योग तीन राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है.

वृषभ राशि

लाभ दृष्टि योग वृष राशि के जातकों के लिए शुभ साबित हो सकता है. नए वर्ष 2026 की शुरुआत में आपको आकस्मिक धनलाभ की प्राप्ति होगी. अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है. आप धन की बचत करने में भी सक्षम रहेंगे. आपके खर्चों में अचानक से कमी आना शुरू हो सकती है. करियर में प्रगति मिलेगी और तरक्की के अवसर मिलेंगे. अविवाहित लोगों को विवाह संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं.

कर्क राशि

कर्क राशि के लिए भी शनि और शुक्र का यह योग अत्यंत अनुकूल माना जा रहा है. आपका साहस और ऊर्जा बढ़ेगी. आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल सकती है. नए लोगों से संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे. आय के नए साधन बन सकते हैं और वित्तीय स्थिति तेजी से संवरेगी. नौकरी करने वालों को प्रमोशन-इन्क्रीमेंट मिल सकता है. कारोबारियों के लिए इस समय को ज्यादा शुभ माना जा रहा है. आपका मुनाफा अचानक से बढ़ेगा. ठप पड़े कारोबार में भी गति आ सकती है.

मकर राशि

शुक्र-शनि की लाभ दृष्टि योग मकर राशि वालों को भी भाग्यशाली बनाएगी. आपके कार्य, व्यवसाय में उन्नति होगी. आपकी रचनात्मकता किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने में अहम रोल अदा कर सकती है. इस अवधि में बाइक, कार या प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बन रहे हैं. किसी पुराने दोस्त से मिलन संभव है. घर-परिवार में सब कुश-मंगल रहेगा. पति पत्नी के बीच प्यार-प्रेम बढ़ेगा. बच्चों के साथ घर में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे. पैसों की जो तंगी आप लंबे समय से झेल रहे हैं, उसके समाप्त होने का समय भी आ गया है.

