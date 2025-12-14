Ketu Gochar 2026: नए साल 2026 में बढ़ेगी केतु की ताकत, 8 महीने कष्ट झेलेंगी ये 3 राशियां

Ketu Gochar 2026: नए साल 2026 में केतु की ताकत बढ़ने वाली है. ज्योतिष गणना के अनुसार, 2026 में केतु की तीन बार चाल बदलेगी. केतु का एक बार राशि परिवर्तन होगा और दो बार नक्षत्र परिवर्तन होगा. ज्योतिषविदों का कहना है कि मार्च के महीने में केतु जब मघा नक्षत्र में जाएगा तो उसकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी. क्योंकि इस नक्षत्र का स्वामी केतु ही है. और केतु जब भी अपने घर में संचरण करता है तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है.

नए साल 2026 में केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेगा. इसके अलावा, 29 मार्च को केतु मघा नक्षत्र और 5 दिसंबर को अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेगा. यानी करीब 8 महीने (अप्रैल से नवंबर तक) केतु अपने ही नक्षत्र में रहेगा. मघा नक्षत्र में आकर केतु तीन राशियों को कष्ट दे सकता है.

वृषभ राशि

पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तालमेल बिठाना आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. इस स्थिति में आप मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं. आर्थिक मामलों में सतर्क रहना होगा. निवेश जोखिमपूर्ण साबित हो सकता है. पैसों का उधार लेन-देन बिल्कुल न करें. सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को तबादले से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. प्रेम विवाह की इच्छा रखने वालों के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी.

सिंह राशि

करियर, व्यापार और नौकरी में अचानक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. व्यापारियों का कारोबार सुस्त रहेगा. नौकरीपेशा जातकों की जिम्मेदारियां बढ़ने से दिनचर्या प्रभावित हो सकती है. प्रेम संबंधों में जल्दबाजी नुकसान देगी. आय में वृद्धि हो सकती है, लेकिन मनचाहा परिणाम पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे. किसी भी प्रकार की लापरवाही या उतावलापन आप पर भारी पड़ सकता है.

मीन राशि

कोई पुराना मामला या विवाद फिर से उभर सकता है. कोर्ट कचहरी के मामलों में निराश होना पड़ सकता है. मानसिक थकावट महसूस होगी. संयम और सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा. कारोबार करने वाले जोखिमपूर्ण निवेश से दूर रहें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है. नए रिश्ते, साझेदारी या किसी नई शुरुआत से बचना होगा. लोन, कर्ज, उधार से भी बचें.

