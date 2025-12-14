scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Health Rashifal 2026: नए साल में शनि बिगाड़ेंगे खेल! कुंभ सहित इन राशियों को सेहत में लापरवाही पड़ेगी भारी

Health Rashifal 2026: नए साल 2026 में शनि मीन राशि में स्थिर रहेंगे. जबकि बृहस्पति की स्थिति सामान्य रूप से बदलती रहेगी. ग्रहों की ऐसी चाल से लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा. खासकर साढ़ेसाती और ढैय्या वाली राशियों को पेट, हड्डियों और नसों से जुड़ी समस्याओं का अधिक सामना करना पड़ सकता है.

Advertisement
X
नए साल 2026 शनि और बृहस्पति और शनि मीन राशि में ही स्थिर रहेंगे. (Photo: Pixabay)
नए साल 2026 शनि और बृहस्पति और शनि मीन राशि में ही स्थिर रहेंगे. (Photo: Pixabay)

Health Rashifal 2026: किसी भी वर्ष में दो ग्रहों को देखकर दुनिया की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है. नए साल 2026 शनि और बृहस्पति और शनि मीन राशि में ही स्थिर रहेंगे. बृहस्पति की स्थिति इस साल बदल रही है. इसमें भी बृहस्पति की स्थिति बड़ी विचित्र रहने वाली है. लोगों का स्वास्थ्य सामान्यतः इस वर्ष अच्छा नहीं रहेगा. कुछ लोगों को पेट, हड्डियों और नसों की समस्याएं परेशान करें. खासतौर से जिन राशियों में साढ़ेसाती और ढैय्या चल रही है, उनके लिए दिक्कत बढ़ सकती है.

मेष राशि- यह वर्ष स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं दिख रहा है. आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती रहेगी. आपको हड्डियों, नसों और आंखों की समस्या से परेशानी होगी. व्यर्थ के तनाव और अवसाद से बचाव करें. चिकित्सा में किसी भी तरह की लापरवाही न करें. शनि देव की उपासना करना लाभकारी होग.

वृष राशि- इस वर्ष स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा. पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा वजन और आंखों पर ध्यान देना होग. खान पान का विशेष ध्यान रखें. बृहस्पति मंत्र का नियमित रूप से जाप करें.

सम्बंधित ख़बरें

shani ki dhaiya 2026 rashifal
अगला साल रहेगा कष्टों से भरा! शनि की ढैय्या इन 2 राशियों को करेगी परेशान 
Makar Rashi
उतर गई शनि की साढ़ेसाती, अब 2026 में मकर राशि वालों के शुरू होंगे अच्छे दिन 
Shani Sade Sati 2026
2026 में इस राशि के लिए बेहद कष्टकारी शनि की साढ़ेसाती, 2027 तक नहीं छोड़ेगी पीछा 
shani gochar 2026
अभी उदयवान हैं शनि, 2026 में होंगे अस्त, इन 3 राशियों की होगी तगड़ी कमाई 
shani gochar 2026
साल 2026 में इन राशियों पर पड़ेगी शनि की कुदृष्टि, रहना होगा सावधान 

मिथुन राशि- स्वास्थ्य को लेकर उतार-चढ़ाव रह सकता है. व्यर्थ की चिंता और तनाव से परेशानी होगी. पेट, लिवर और हड्डियों की समस्या हो सकती है. दवा खाने में और टहलने में लापरवाही न करें. शिव जी की नियमित रूप से उपासना करें.

Advertisement

कर्क राशि- स्वास्थ्य की स्थिति में लगातार सुधार होता जाएगा. मानसिक चिंताओं और अवसाद से राहत मिलेगी. पेट और आंखों की समस्या में सुधार होग. हड्डियों और नसों की समस्या पर थोड़ा ध्यान देना होगा. सूर्य देव को नित्य जल चढ़ाएं, सूर्य मंत्र का जप करें.

सिंह राशि- इस वर्ष स्वास्थ्य में बड़ी समस्याएं हो सकती है. आपकी राशि पर शनि की ढैय्या है. पेट, लिवर और नसों की समस्या हो सकती है. ह्रदय और रक्तचाप पर भी थोड़ा ध्यान देना अपने खान पान की आदतों में सुधार करें. भगवान शिव और शनि देव की उपासना करना लाभकारी होग.

कन्या राशि- स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष मिला जुला रहेगा. हृदय, आंतों और बुखार की नियमित समस्याओं से बचें. खान पान, पेट और बढ़ते मोटापे पर ध्यान दें. चोट चपेट जैसी स्थितियां भी बन सकती है. शनिदेव की उपासना करें. सूर्य देव को जल अर्पित करें.

तुला राशि- स्वास्थ्य के मामले में इस वर्ष सुधार होगा. धीरे धीरे स्थितियों में सुधार होता जाएगा. थोड़ा सा ध्यान हड्डियों की समस्या पर देना होगा. किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है. बृहस्पति मंत्र का नियमित रूप से जप करें.

वृश्चिक राशि- इस वर्ष स्वास्थ्य मध्यम दिखाई देता है. छोटी छोटी समस्याएं परेशान करेंगी. लेकिन मुख्यतः अपने तनाव और मन पर ही ध्यान देना होगा. वर्ष के अंत में कोई सर्जरी हो सकती है. पूरे वर्ष सूर्य देव की उपासना करें.

Advertisement

धनु राशि- यह वर्ष आपकी सेहत में समस्याएं दे सकता है. आपकी राशि पर शनि की ढैय्या है. आपको छाती, ह्रदय और रक्तचाप का ध्यान रखना चाहिए. व्यर्थ की चिंता और अवसाद जैसी स्थिति बन सकती है. इस वर्ष दुर्घटनाओं का भी ध्यान रखें. नियमित रूप से शनि देव की उपासना करें.

मकर राशि- इस वर्ष स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होता. जाएगा पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा. सेहत को लेकर व्यर्थ की चिंता न करें. मानसिक उतार चढ़ाव का थोड़ा ध्यान रखना होग. बृहस्पति देव की पूजा करना लाभकारी होगा.

कुम्भ राशि- इस वर्ष आपका स्वास्थ्य भी समस्या दे सकता है. आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती रहेगी. स्वास्थ्य की समस्याओं को नजरंदाज न करें. मोटापे रक्तचाप और पेट पर ध्यान देना होगा. जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करें. नित्य शनि मंत्र का जप करना लाभकारी होगा.

मीन राशि- इस वर्ष स्वास्थ्य में आकस्मिक समस्याएं हो सकती है. आपकी राशि पर भी शनि की साढ़ेसाती रहेगी. हड्डियों, नसों और चोट की समस्या से बचना होगा. बीमारियों को टालने से बचाव करें. खुद की चिकित्सा न करें. नशे से परहेज करें. पूरे शिव जी की उपासना करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement