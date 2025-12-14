Hans MalavyaRajyog: 2026 में बनने वाला है हंस-मालव्य राजयोग, कुंभ समेत इन राशियों को होगा धनलाभ

Hans And Malavya Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष में पंचमहापुरुष राजयोग को बेहद शुभ माना गया है. इन पांच राजयोगों में हंस, मालव्य, शश, रूचक और भद्र राजयोग शामिल हैं. जब ये योग कुंडली या गोचर में बनते हैं, तो व्यक्ति को जीवन में मान-सम्मान, पद, धन और सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होती है. वर्ष 2026 में दो बड़े राजयोग हंस राजयोग और मालव्य राजयोग का निर्माण होने जा रहा है, जो कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आएगा.

ज्योतिष के अनुसार, गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, तब हंस राजयोग बनेगा वहीं शुक्र ग्रह के अपनी उच्च राशि मीन में गोचर करने से महापुरुष मालव्य राजयोग का निर्माण होगा. इन दोनों योगों का एक साथ बनना बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता है. इसका प्रभाव कुछ राशियों के जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकता है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए 2026 का यह समय बेहद शुभ साबित हो सकता है. हंस और मालव्य राजयोग के प्रभाव से करियर में तरक्की के प्रबल योग बनेंगे. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, वहीं व्यापार करने वालों को अच्छा लाभ होगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेगा. आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी और रुके हुए काम पूरे होंगे.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए यह राजयोग भाग्य का पूरा साथ देगा. शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और करियर से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के योग हैं. हंस राजयोग के प्रभाव से बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी. निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होगी. वहीं मालव्य राजयोग से सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. धन लाभ के नए स्रोत बन सकते हैं. पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली आएगी.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय पद और प्रतिष्ठा दिलाने वाला हो सकता है. नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति या वेतन वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं. व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे. निवेश से लाभ होने की संभावना है. हंस राजयोग से आत्मविश्वास बढ़ेगा, जबकि मालव्य राजयोग से जीवन में ऐश्वर्य और आराम जुड़ेगा. सामाजिक पहचान मजबूत होगी और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.



